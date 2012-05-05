موشکهای بالستیک در انحصار قدرتهای اتمی/ 5 کشور دارای موشکهای میانبرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی "وزگلیاد"، ایگور سرگون رئیس اداره کل اطلاعات ستاد کل ارتش روسیه اعلام نمود در حال حاضر فقط قدرتهای اتمی رسمی موشکهای بالستیک دوربرد دارند.

وی در همایشی که در همین رابطه در مسکو برگزار شد گفت: موشکهای بالستیک دارای برد بیش از 5500 کیلومتر و فناوریهای ساخت آنها فقط در اختیار قدرتهای رسمی اتمی قرار دارد.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد تعداد محدودی از کشورهای جهان ( اسرائیل، ایران، کره شمالی، هند و پاکستان) موشکهای بالستیک میانبرد دارند. این کشورها برنامه موشکی پیشرفته داشته و مدعی موقعیت رهبری منطقه‌ای بوده و در فهرست قدرتهای اتمی رسمی قرار ندارند.



به گفته سرگون، بین این کشورها فقط هند موشک دارای برد تا 5 هزار کیلومتر دارد. برد موشک دیگر کشورها بین 2 تا 3 هزار کیلومتر می باشد.



وی گفت: هیچ کدام از کشورهای مذکور کلاهک اتمی برای موشکهای بالستیک ندارد. در تولید موشک در این کشورها از فناوری کهنه سوخت مایع استفاده می‌شود که امکان مدرن سازی آنها ناچیز است.این موشکها پارامترهای آمادگی عملیاتی،حفاظتی و اطمینان پایینی دارند وعلاوه براین، دقت پایین این موشکها باعث می‌شود بازدهی کاربرد آنها برای مصارف نظامی ازاین هم پایین‌تر برود.