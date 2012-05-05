محمود دودانگه در گفتگو با مهر گفت: نظام کاری صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان ارزی است و نرخ تبدیل ارز دریافتی به ریال در حیطه مسئولیت صندوق نیست، بنابراین ارزی که به عنوان تسهیلات به متقاضی پرداخت می‌شود؛ عینا در زمان بازپرداخت تسهیلات، دریافت خواهد شد.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سئوال که افزایش نرخ ارز منابع صندوق را غیراقتصادی می‌کند؛ چراکه باید دلار را با نرخ بالاتری در زمان بازپرداخت خریداری کنند؟ افزود: در این رابطه دو استدلال و تحلیل وجود دارد؛ اولین تحلیل این است که وقتی بنگاهی از صندوق توسعه ملی تسهیلات می‌گیرد و سرمایه‌گذاری و تولید انجام می‌دهد یا کالا را از بازار داخلی به بازار خارجی صادر می‌کند، نرخ‌گذاری کالایش هم متناسب با نرخی است که در آن روز دلار دارد.

وی تصریح کرد: این طور نیست که نرخ فروش کالا، نرخ فعلی باشد، ضمن اینکه اگر طرح مورد نظر چند سال بعد به اجرا رسیده و کالا تولید شود، متناسب با قیمت همان سال، نرخ‌گذاری خواهد شد.

دودانگه گفت: در این رابطه برای پوشش نوسانات نرخ ارز نیز دولت به تازگی مصوبه‌ای را به بانکهای عامل و بانک مرکزی ابلاغ کرده است که بر اساس آن، امکان پیش خرید ارز از سوی سرمایه‌گذاران با نرخ مرجع وجود دارد.

وی اظهار داشت: در این راستا بانک‌های عامل مکلفند که اگر دریافت‌کنندگان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی خواستند که پیش‌خرید ارز داشته باشند بتوانند، ارز را با نرخ روز از بانکها پیش خرید کنند، این درحالی است که بانک مرکزی مکلف شده است در سر رسید، اقساط ارز را با نرخ مرجع، به دریافت کنندگان تسهیلات پرداخت کند.

به گفته دودانگه، مبنای محاسبه این ارز، سود ریالی است و اگر متقاضی هم اکنون ارز را 1226 تومان از بانک عامل خریداری کند، نرخ سودی که باید به بانکها عامل در زمان تحویل ارز که همزمان با آغاز بازپرداخت تسهیلات است، آن چیزی است که هم اکنون در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای نرخ سود لحاظ شده است.

به اعتقاد دودانگه، مشکل خاصی در رابطه با پوشش نوسانات نرخ ارز وجود ندارد و چراکه اگر سرمایه‌گذاری مولد باشد و با نگاه به بازارهای بین‌المللی شکل گرفته باشد، حتما می‌تواند پوشش تورم و نوسانات احتمالی ارز را هم داشته باشد.