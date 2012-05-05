دکتر محمد فنایی اشکوری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که کارهایی که بعد از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن علوم انسانی انجام شده، چگونه بوده است؟، گفت: در طول سالهای بعد از انقلاب اسلامی، در راه اسلامیسازی علوم انسانی قدمهای خوبی برداشته شده و کوششهای مفیدی صورت گرفته، اما مشکلات و نقاط ضعفی وجود دارد.
وی افزود: بخشی از مشکلات موجود ناشی از این امر است که گروهی از افراد دانشگاهی با معارف اسلامی آشنایی عمیق ندارند و گروهی از علمای دین با علوم جدید آشنا نیستند. اسلامیسازی علوم انسانی مستلزم این است که افرادی داشته باشیم که در هر دو نظام تخصص داشته باشند، البته اکنون مؤسسات و نهادهایی تشکیل شده تا چنین نیروهایی را پرورش دهد که تا کارشان به ثمر برسد طول خواهد کشید اما به هر حال قدمهایی در این زمینه برداشته شده است.
فنایی در ادامه سخنانش اظهار داشت: بخش دیگری از مشکلات به این امر بر میگردد که مدیریت درستی در این مسأله وجود ندارد. بخشی از ضعف کار و ناکارآمدی در این است که در جاهای مختلف، افراد و نهادهای مختلف مستقل از یکدیگر و به طور موازی دارند این کار را دنبال میکنند.
فنایی اشکوری با اشاره به اینکه کارهای تکراری و مشابه در حوزه زیاد انجام میگیرد، تصریح کرد: اگر مدیریت نیرومندی اینها را به هم متصل و در یک خط واحدی آنها را هدایت میکرد هم ثمرات بهتری به بار میآورد و هم این احتمال وجود داشت که با صرف هزینههای کمتر به دستاوردهای بیشتری میرسیدیم. بخشی از کار مربوط به پراکنده کاری و کارهای موازی و نبود یک مدیریت هدایت کننده است.
این محقق و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات هم ناشی از دشواری کار است، بیان کرد: قرنها و دههها طول کشید تا علوم انسانی موجود با مشارکت کل دنیا شکل گرفته است، اما ما قصد داریم در کنار آن، طرح نویی را بیفکنیم که این امر در کوتاهمدت به نتیجه نخواهد رسید و دشواری خود را به همراه دارد. نباید در این راه شتابزده عمل کرد. در کنار این موارد داشتن نیروهای انسانی کافی همراه با طرح و برنامه لازم است.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تأکید کرد: کاری که اکنون لازم است صورت گیرد این است که در کلیات متوقف نشویم و افراد متخصص در رشتههای علوم انسانی وارد شوند و اسلامیسازی را به صورت مصداقی و بالفعل در رشتههای مربوطه شروع و در عمل و عینیت پیگیری کنند. بحثهای تئوری و فلسفی مفید و راهگشاست اما تمام کار، طرح این نوع بحثها نیست.
نظر شما