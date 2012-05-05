منع آمد و شد در العباسیه/ افزایش زخمی ها به 128 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شورای عالی نظامی حاکم در مصر در اطراف وزارت دفاع و منطقه مجاور آن در شمال قاهره از ساعت 11 شب تا 7 صبح منع آمد و شد اعلام کرد.

"مختار الملا" عضو شورای عالی نظامی مصر در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: با تمام ناقضان قانون برخورد قاطعی خواهد شد و عاملان شورش وقایع اخیر منطقه العباسیه مجازات خواهند شد.

در همین حال وزارت بهداشت مصر اعلام کرد در جریان درگیری های اخیر در منطقه العباسیه طی روزهای گذشته تاکنون 128 نفر زخمی شده اند.

در همین راستا رویترز نیز گزارش داد که بالگردهای نظامی روز گذشته برای کنترل اوضاع بر فراز منطقه العباسیه به پرواز درآمدند. معترضان با سر دادن شعار طنطاوی باید اعدام شود پایان حکومت شورای عالی نظامی را خواستار شدند.