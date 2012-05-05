مسئولان برای واگذاری اختیارات واقعی به شوراها اهتمام داشته باشند

بیژن خانی به مناسبت هفته شوراها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل اینکه شورا نظارت مستقیم بر عملکرد دستگاههای خدماتی ندارد، عملکرد شوراها محدود شده و مسئولان ادارات پاسخگوی مستقیم به این نهادها نیستند.

وی بیان کرد: متأسفانه مدیریت شهری در بسیاری از مناطق صورت نگرفته که حتماً باید تمرکز مدیریتی در شهرها ایجاد شود و شوراها نظارت واقعی و عملکرد واقعی خود را داشته باشند.

شوراهای اسلامی شهر کارکرد واقعی خود را ندارند

عضو شورای اسلامی شهر ورامین خواستار اجرای کامل قانون شوراها و ایجاد مدیریت واحد شهری در شهرها شد و افزود: در وضعیت فعلی، شوراهای اسلامی کارکرد واقعی خود را نداشته و تبدیل به شوراهای شهرداری شده اند.

وی یادآور شد: مدیریت شهر نیازمند مدیریت واحد بوده و برای اداره صحیح، اصولی و منطقی هر شهری باید بر اساس قانون، دستگاههای اجرایی پیش بینی شده، زیرمجموعه شهرداریها قرار گیرند.

مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین افزود: به دلیل وسعت فعالیت و مدیریت، شهرداران مانند رئیس جمهور شهر، رؤسای ادارات به مثابه وزیران و شوراهای اسلامی به عنوان مجلس این شهرها بوده که باید بر فعالیت شهرداران و ادارات و نهادهای خدمات رسان نظارت داشته باشند.

وی بیان داشت: ادارات مورد نظر نیز همچون شهرداریها ملزم به پاسخگویی در مقابل سئوالات شوراهای اسلامی شهر هستند و باید مصوبات شوراها را که در چارچوب قانون و حدود و اختیارات آن تصویب می شود اجرا کنند.

خانی ادامه داد: شورای اسلامی هر شهری خانه شهروندان و اعضای آن نمایندگان اقشار مختلف مردم بوده و باید بتوانند با اجرای کامل قانون و نظارت بر حسن انجام آن، به خواسته منطقی و قانونی شهروندان و تأمین شهری ایمن و پویا جامه عمل بپوشانند.

مسئولان ادارات خود را ملزم به پاسخگویی به شوراها نمی دانند

وی گفت: اکنون شوراها فقط در حیطه شهرداریها به نظارت می پردازند و در صورت بروز هرگونه مشکلی در شهر، هیچکدام از رؤسای ادارات خدمات رسان خود را ملزم به پاسخگویی به شورای اسلامی شهر که پیگیر مطالبات مردمی هستند نمی دانند.

عضو شورای اسلامی شهر ورامین اضافه کرد: دولت با گذشت بیش از یک دهه ازعمر شوراها و کسب تجارب لازم در زمینه های مرتبط، باید به شوراها اعتقاد، باور و اعتماد داشته باشد.

وی عنوان کرد: این اعتماد باید با واگذاری کامل اختیارات قانونی به شوراها، برای ایجاد مدیریت واحد شهری و پویایی و بالندگی شوراها است تا در خدمات رسانی به مردم و رفع مشکلات مختلف شهری تسریع و از این طریق نظارت بهتر بر عملکرد دستگاههای اجرایی صورت پذیرد.

خانی افزود: ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود در راستای تحقق این آرمان تلاش و جدیت لازم را داشته و در زمینه رسیدن شوراها به مفهوم واقعی کلمه اثر گذار باشند.

طرح انتقال راه آهن به خارج از شهر ورامین تصویب شد

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ورامین از تصویب طرح انتقال راه آهن به خارج از این شهر خبر داد.

وی بیان کرد: خوشبختانه شهرداری ورامین اقدامات روبنایی و زیربنایی را به فراخور بودجه ای که داشته انجام داده و موضوعی که به طور جدی در دستور کار اعضای شورای شهر ورامین قرار گرفت، بحث انتقال راه آهن از داخل شهر به خارج شهر بود که در طرح جامع شهر ورامین دیده شده و مصوب شد.

خانی افزود: همچنین تکمیل آسفالت کمربندی شمالی شهر به کمربندی جنوبی شهر نویدی برای شهروندان ورامین است که در بحث ترافیک و تردد خودروها کارساز خواهد بود.

وی عنوان کرد: در این دوره شورا، بحث راه اندازی و تأسیس مرکز علمی و کاربردی شهرداری ورامین مطرح بود که با پیگیریهای مستقل با مرکز علمی کاربردی، این دانشگاه در ورامین مستقر شد و در حال حاضر نیز فعالیت دارند.

مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین ادامه داد: با توجه به اضافه شدن دو سال به عمر شوراهای سوم، پروژه های نیمه تمام به اتمام خواهد رسید.