نتیجه قطعی شمارش 29 حوزه انتخابیه اعلام شد/ 4 حوزه در انتظار اعلام نتیجه

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی منتخبان دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که حائز اکثریت نسبی آرا شده اند به شرح زیر است:
1- حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند حلیمه عالی با 70001 رای
2- حوزه انتخابیه، طوالش و رضوانشهر و ماسال محمود شکری با 84565 رای
3- حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره ابراهیم آقامحمدی با 89649 رای
4- حوزه انتخابیه تفرش و آشتیان و فراهان عباس صلاحی با 20171 رای
5- حوزه انتخابیه ملایر احمد آریایی نژاد با 50631 رای
6- حوزه انتخابیه همدان و فامنین ابراهیم کارخانه با 62270 رای
7- حوزه انتخابیه اردبیل - نمین - نیر - سرعین مصطفی افضلی فرد با 75976 رای
8- حوزه انتخابیه لنجان مجید منصوری بیدکانی با 49411 رای
9- حوزه انتخابیه دهلران و دره شهر و آبدانان علیمحمد احمدی با 52652 رای
10- حوزه انتخابیه بهبهان محمد باقر شریعتی 24748 رای
11- حوزه انتخابیه دزفول عباس پاپی زاده پالنگان با 69779 رای
12- حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه ناصر صالحی نسب با 25958 رای
13- حوزه انتخابیه درود و ازنا عباس قائید رحمت با 56732 رای
14- حوزه انتخابیه ایذه و باغملک حجت الله درویش پور با 90600 رای
15- حوزه انتخابیه اردل، فارسان کوهرنگ و کیار حمیدرضا عزیزی فارسانی با 57594 رای
16- حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا، عیسی امامی با 96574 رای
17- حوزه انتخابیه اصفهان حمیدرضا فولادگر با 130636 رای
18- حوزه انتخابیه سمیرم سکینه عمرانی با 20534 رای
19- حوزه انتخابیه شیراز سید حسین ذوالانوار با 98515 رای
20- حوزه انتخابیه کرمانشاه محمد رزم با 87155 رای
21- حوزه انتخابیه پلدختر علی کائیدی با 25900 رای
22- حوزه انتخابیه بروجرد بهرام بیرانوند با 53304 رای
23- حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران سالار مرادی با 53211 رای و سید احسن علوی با 41577 رای
24- حوزه انتخابیه رشت غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با 43946 رای و جبار کوچکی نژاد با 41086 رای
25- حوزه انتخابیه آبادان محمد سعید انصاری با 23121 رای و سید حسین دهدشتی با 20201 رای
26- حوزه انتخابیه اهواز و باوی سید شکرخدا موسوی با 122589 رای و ناصر سودانی با 99065 رای
27- حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر میرهادی قره سید رومیانی با 125471 رای و رضا رحمانی با 125037 رای و محمد اسماعیل سعیدی با 120928 رای
28- حوزه انتخابیه مشهد و کلات جواد کریمی قدوسی با 195380 رای و محمد حسین حسین زاده بحرینی با 188291 رای
29- حوزه انتخابیه ایلام ایوان، شیروان و چرداول و مهران و ملک شاهی احمد شوهانی با 63015 رای و علی اکبر متین با 62832 رای
به گزارش مهر، طبق گفته مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور نتایج 4 حوزه انتخابیه از جمله تهران هنوز قطعی نشده است.
نظر شما