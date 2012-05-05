نتیجه قطعی شمارش 29 حوزه انتخابیه اعلام شد/ 4 حوزه در انتظار اعلام نتیجه

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی منتخبان دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که حائز اکثریت نسبی آرا شده اند به شرح زیر است:

1- حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند حلیمه عالی با 70001 رای

2- حوزه انتخابیه، طوالش و رضوانشهر و ماسال محمود شکری با 84565 رای

3- حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره ابراهیم آقامحمدی با 89649 رای

4- حوزه انتخابیه تفرش و آشتیان و فراهان عباس صلاحی با 20171 رای

5- حوزه انتخابیه ملایر احمد آریایی نژاد با 50631 رای

6- حوزه انتخابیه همدان و فامنین ابراهیم کارخانه با 62270 رای

7- حوزه انتخابیه اردبیل - نمین - نیر - سرعین مصطفی افضلی فرد با 75976 رای

8- حوزه انتخابیه لنجان مجید منصوری بیدکانی با 49411 رای

9- حوزه انتخابیه دهلران و دره شهر و آبدانان علیمحمد احمدی با 52652 رای

10- حوزه انتخابیه بهبهان محمد باقر شریعتی 24748 رای

11- حوزه انتخابیه دزفول عباس پاپی زاده پالنگان با 69779 رای

12- حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه ناصر صالحی نسب با 25958 رای

13- حوزه انتخابیه درود و ازنا عباس قائید رحمت با 56732 رای

14- حوزه انتخابیه ایذه و باغملک حجت الله درویش پور با 90600 رای

15- حوزه انتخابیه اردل، فارسان کوهرنگ و کیار حمیدرضا عزیزی فارسانی با 57594 رای

16- حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا، عیسی امامی با 96574 رای

17- حوزه انتخابیه اصفهان حمیدرضا فولادگر با 130636 رای

18- حوزه انتخابیه سمیرم سکینه عمرانی با 20534 رای

19- حوزه انتخابیه شیراز سید حسین ذوالانوار با 98515 رای

20- حوزه انتخابیه کرمانشاه محمد رزم با 87155 رای

21- حوزه انتخابیه پلدختر علی کائیدی با 25900 رای

22- حوزه انتخابیه بروجرد بهرام بیرانوند با 53304 رای

23- حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران سالار مرادی با 53211 رای و سید احسن علوی با 41577 رای

24- حوزه انتخابیه رشت غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با 43946 رای و جبار کوچکی نژاد با 41086 رای

25- حوزه انتخابیه آبادان محمد سعید انصاری با 23121 رای و سید حسین دهدشتی با 20201 رای

26- حوزه انتخابیه اهواز و باوی سید شکرخدا موسوی با 122589 رای و ناصر سودانی با 99065 رای

27- حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر میرهادی قره سید رومیانی با 125471 رای و رضا رحمانی با 125037 رای و محمد اسماعیل سعیدی با 120928 رای

28- حوزه انتخابیه مشهد و کلات جواد کریمی قدوسی با 195380 رای و محمد حسین حسین زاده بحرینی با 188291 رای

29- حوزه انتخابیه ایلام ایوان، شیروان و چرداول و مهران و ملک شاهی احمد شوهانی با 63015 رای و علی اکبر متین با 62832 رای

به گزارش مهر، طبق گفته مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور نتایج 4 حوزه انتخابیه از جمله تهران هنوز قطعی نشده است.