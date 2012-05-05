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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۵۴

اطلاعیه ستاد انتخابات:

نتیجه قطعی شمارش 29 حوزه انتخابیه اعلام شد/ 4 حوزه در انتظار اعلام نتیجه

نتیجه قطعی شمارش 29 حوزه انتخابیه اعلام شد/ 4 حوزه در انتظار اعلام نتیجه

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه ای نتیجه قطعی شمارش آرا در 29 حوزه انتخابیه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی منتخبان دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که حائز اکثریت نسبی آرا شده اند به شرح زیر است:

1- حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند     حلیمه عالی با 70001 رای

2- حوزه انتخابیه، طوالش و رضوانشهر و ماسال    محمود شکری با 84565 رای

3- حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره    ابراهیم آقامحمدی با 89649 رای

4- حوزه انتخابیه تفرش و آشتیان و فراهان    عباس صلاحی با 20171 رای

5- حوزه انتخابیه ملایر    احمد آریایی نژاد با 50631 رای

6- حوزه انتخابیه همدان و فامنین ابراهیم کارخانه با 62270 رای

7- حوزه انتخابیه اردبیل - نمین - نیر - سرعین   مصطفی افضلی فرد با 75976 رای

8- حوزه انتخابیه لنجان مجید منصوری بیدکانی با 49411 رای

9- حوزه انتخابیه دهلران و دره شهر و آبدانان علیمحمد احمدی با 52652 رای

10- حوزه انتخابیه بهبهان محمد باقر شریعتی 24748 رای

11- حوزه انتخابیه دزفول عباس پاپی زاده پالنگان با 69779 رای

12- حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه   ناصر صالحی نسب با 25958 رای

13- حوزه انتخابیه درود و ازنا   عباس قائید رحمت با 56732 رای

14- حوزه انتخابیه ایذه و باغملک حجت الله درویش پور با 90600 رای

15- حوزه انتخابیه اردل، فارسان کوهرنگ و کیار  حمیدرضا عزیزی فارسانی با 57594 رای

16- حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا، عیسی امامی با 96574 رای

17- حوزه انتخابیه اصفهان حمیدرضا فولادگر با 130636 رای

18- حوزه انتخابیه سمیرم سکینه عمرانی با 20534 رای

19- حوزه انتخابیه شیراز سید حسین ذوالانوار با 98515 رای

20- حوزه انتخابیه کرمانشاه محمد رزم با 87155 رای

21- حوزه انتخابیه پلدختر علی کائیدی با 25900 رای

22- حوزه انتخابیه بروجرد بهرام بیرانوند با 53304 رای

23- حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران سالار مرادی با 53211 رای و سید احسن علوی با 41577 رای

24- حوزه انتخابیه رشت غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با 43946 رای و جبار کوچکی نژاد با 41086 رای

25- حوزه انتخابیه آبادان محمد سعید انصاری با 23121 رای و سید حسین دهدشتی با 20201 رای

26- حوزه انتخابیه اهواز و باوی سید شکرخدا موسوی با 122589 رای و ناصر سودانی با 99065 رای

27- حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر میرهادی قره سید رومیانی با 125471 رای و رضا رحمانی با 125037 رای و محمد اسماعیل سعیدی با 120928 رای

28- حوزه انتخابیه مشهد و کلات جواد کریمی قدوسی با 195380 رای و محمد حسین حسین زاده بحرینی با 188291 رای

29- حوزه انتخابیه ایلام ایوان، شیروان و چرداول و مهران و ملک شاهی احمد شوهانی با 63015 رای و علی اکبر متین با 62832 رای

به گزارش مهر، طبق گفته مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور نتایج 4 حوزه انتخابیه از جمله تهران هنوز قطعی نشده است.

کد مطلب 1593618

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