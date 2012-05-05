قتل زن جوان در قرار شیطانی

به گزارش خبرنگار مهر، چند ساعتی از تحویل سال 91 نگذشته بود که کارآگاهان پلیسآگاهی استان فارس از کشف جسد زن ناشناسی در محله سعدی شیراز باخبر شدند.

دقایقی بعد تیمی از ماموران همراه بازپرس کشیک قتل در محل جنایت حاضر شدند. در نخستین بررسی ها مشخص شد زن جوان با ضربه های جسم سخت به قتل رسیده و قاتل جسد او را در منطقه ای کم تردد رها کرده است. از سوی دیگر پزشک جنائی نیز اعلام کرد حدود 72 ساعت از قتل این زن می گذرد.

پس از تحقیقات مقدماتی جسد برای تعیین علت اصلی مرگ و شناسائی هویت مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد.

تیم جنائی هم برای کشف راز این جنایت شناسائی هویت مقتول را در دستور کار قرار دادند به همین خاطر به بررسی پرونده افراد فقدانی پرداختند. بررسی ها نشان داد سه روز قبل خانواده زن جوانی به نام مونا با مراجعه به پلیس آگاهی از ناپدید شدن او خبر داده بودند.

در ادامه خانواده مونا به پزشکی قانونی منتقل شدند که با مشاهده جسد، دخترشان را شناسائی کردند.آنها در جریان تحقیقات اظهار داشتند: مونا سه روز قبل برای انجام کاری از خانه خارج شد و دیگر بازنگشت. در این مدت به هرجا که احتمال می دادیم آنجا باشد سر زدیم اما تلاش های ما برای یافتن او بی نتیجه ماند. به همین خاطر با مراجعه به پلیس طرح شکایت کردیم.تا اینکه از قتل او باخبر شدیم.

با شناسائی هویت مقتول روند رسیدگی به این پرونده وارد مرحله تازه ای شد و کارآگاهان با تجسس های گسترده متوجه شدند مقتول آخرین بار با مردی به نام سامان قرار داشته است.

با کشف این سرنخ سامان دستگیر و برای تحقیقات به اداره آگاهی منتقل شد . او در نخستین بازجوئی ها منکر هرگونه آشنائی با مقتول شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت: مدتی قبل به واسطه آشنائی با مقتول مقداری پول به او قرض دادم اما مونا از پس از دادن آن خودداری می کرد.روز حادثه با طرح نقشه ای شیطانی با او در محله سعدی قرار گذاشتم. از مونا خواستم طلبم را بدهد اما بازهم منکر این پول شد. تصمیم گرفتم او را بکشم و به جای طلبم طلاهایش را سرقت کنم. زمانی که مقتول در حال ترک محل قرار بود ضربه های سنگینی به سرش زدم که باعث مرگش شد. جسد را همانجا رها کرده و سریع گریختم.

متهم پس از اعتراف به این جنایت و بازسازی صحنه قتل با قرار بازداشت روانه زندان شد.