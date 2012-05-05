«کمی دیرتر» سیدمهدی شجاعی در غیابش پرفروش شد

به گزارش خبرنگار مهر، تازهترین رمان سید مهدی شجاعی با عنوان «کمی دیرتر» پرفروشترین رمان انتشارات نیستان در سه روز نخست نمایشگاه کتاب بوده است.
شجاعی این کتاب را زمستان سال گذشته منتشر کرده است. وی در «کمی دیرتر» به روایت زندگی انسانهایی میپردازد که مدعی انتظار فرج و یاری امام زمان(عج) پس از ظهور هستند اما این ادعای آنها دروغین است و راوی داستان در سفری عجیب با فردی که به این ماجرا پی برده است، به حقیقت این موضوع پی میبرد.
سیدمهدی شجاعی به دلیل اینکه این روزها در سفر است در نمایشگاه حضور نخواهد داشت و کتابش در غیاب او در نمایشگاه عرضه می شود و در تدارک انتشار چاپ دوم است.
همچنین تازهترین اثر محمدرضا بایرامی با عنوان «سهگانهای برای یگانه» نیز از پرفروشترین آثار نیستان در نمایشگاه امسال است. بایرامی در این کتاب سه داستان پیوسته درباره زندگی سه شهید دفاع مقدس است که این افراد به نوعی با یکدیگر در ارتباط بودهاند.
وی همزمان با نشر این کتاب، منتخبی از داستانهای کوتاه خود را نیز با عنوان «برخورد نزدیک» از سوی همین ناشر در نمایشگاه کتاب ارائه کرده است.
همچنین تازهترین مجموعه داستان سید علی شجاعی با عنوان «فرشتهها قصه ندارند بانو» نیز در زمره پرفروشترین آثار نشر نیستان در سه روز نخست نمایشگاه کتاب بوده است.
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