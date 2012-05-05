نیمی از اهداکنندگان خون در آمل اهدا کننده مستمر هستند

سید علی مفتاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهروندان آملی از ابتدای امسال تا کنون با مراجعه به پایگاههای ثابت و سیار انتقال خون در این شهرستان بیش از دو میلیون سی سی خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

وی اضافه کرد: این میزان اهدای خون در این مدت درمقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 22 درصد افزایش داشته است.

رئیس پایگاه انتقال خون آمل با بیان اینکه بیش از50 درصد از اهدا کنندگان خون در این شهرستان به صورت مستمر سالی چهار بار خون اهدا می کنند تصریح کرد: هم اکنون به ازای هر هزار شهروند آملی 65 نفر خون اهدا می کنند که این آمار خوبی است.

مفتاح اضافه کرد: شهروندان آملی بر اساس شاخص های جمعیت شهری در اهدای داوطلبانه خون به بیماران نیازمند در جایگاه ممتازی درمازندران و کشورقرار دارد.

وی با اشاره به اینکه این پایگاه اکنون بیشترین نیاز به گروه های خونی منفی دارد، از شهروندان خواست در اهدای داوطلبانه خون به نیازمندان همچنان به این پایگاه مراجعه کنند.

مفتاح افزود: این میزان اهدای خون معادل بیش از چهار هزار واحد است که توسط شهروندان قدرشناس آملی به بیماران اهدا شد.

رئیس پایگاه انتقال خون آمل با اشاره به اینکه بیش از 700 بیمار تالاسمی بیشترین استفاده از خونهای اهدایی این پایگاه را دارند یادآورشد: خون های مازاد این پایگاه به بیمارستانها و مراکز درمانی شهرهای آمل و فریدونکنار، محمودآباد و چمستان ارسال می شود.

شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.