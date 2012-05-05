به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده شامگاه جمعه در بازدید از ستاد انتخابات استان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مردم ولایتمدار لرستان در مرحله اول نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کارنامه درخشانی را به نمایش گذاشتند، اظهار داشت: مردم لرستان در مرحله دوم انتخابات نیز حضور بی نظیر و چشمگیر خود را تکرار کردند.

وی با بیان اینکه حضور مردم در مرحله اول و دوم نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان گسترده بوده است، یادآور شد: این حضور بابصیرت و ارزشمند مردم فراموش نشدنی و قابل تقدیر است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه بعد از انتخابات رفاقت ها باید جای رقابت را بگیرد، ادامه داد: کاندیداها و هواداران آنها باید با کنار گذاشتن فضای رقابت قبل از انتخابات به هم تبریک بگویند.

دهمرده با تاکید بر اینکه سعی ما بر این بوده که انتخاباتی سالم برگزار کنیم، یادآور شد: تدوین بسته انتخاباتی برگزاری انتخابات در همین راستا بوده است.

وی با تاکید بر اینکه انتخابات در استان در کمال دقت پیگیری و برگزار شد، افزود: این بسته انتخاباتی در این راستا تدوین شد که هیچ گونه خطا و سوء تفاهمی برای کسی ایجاد نشود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه عوامل اجرایی، نظارتی و ستاد انتخابات استان تمام تلاش خود را برای برگزاری مطلوب انتخابات به کار گرفت، ادامه داد: خوشبختانه میزان مشارکت مردم نیز مطلوب بوده و نصاب خوبی ثبت شده است.

دهمرده همچنین با اشاره به فعالیت اصحاب رسانه و خبرنگاران استان ادامه داد: خبرنگاران استان در دور اول و دوم انتخابات مجلس عملکرد خوبی را از خود ارائه دادند که این عملکرد قابل تقدیر است.