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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۰۴

اسماعیلی به مهر خبر داد:

فولادگر، منصوری و عمرانی منتخب مردم اصفهان شدند

فولادگر، منصوری و عمرانی منتخب مردم اصفهان شدند

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: شمارش آرا در سه حوزه انتخابی استان اصفهان به طور قطعی به پایان رسید و حمید رضا فولادگر، مجید منصوری و سکینه عمرانی توسط مردم اصفهان انتخاب شدند.

محمد مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمامی صندوق‌های رای در حوزه شهرستان اصفهان شمارش شد، افزود: از 262 هزار آرای ماخوذه، حمید رضا فولادگر 130 هزار رای کسب کرد و مرتضی طلایی نیز 110 هزار رای را از آن خود کرد.

وی ادامه داد: در حوزه شهرستان سمیرم نیز سکینه عمرانی با 20 هزار و 874 رای و بهروز جعفری نیز حدود 12 هزار و 235 هزار رای را کسب کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان ادامه داد: در حوزه شهرستان لنجان نیز مجید منصوری 49 هزار و 411 رای و محسن کوهکن نیز 46 هزار و 25 رای از آن خود کرد.

 

　

کد مطلب 1593635

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