فولادگر، منصوری و عمرانی منتخب مردم اصفهان شدند

محمد مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمامی صندوق‌های رای در حوزه شهرستان اصفهان شمارش شد، افزود: از 262 هزار آرای ماخوذه، حمید رضا فولادگر 130 هزار رای کسب کرد و مرتضی طلایی نیز 110 هزار رای را از آن خود کرد.

وی ادامه داد: در حوزه شهرستان سمیرم نیز سکینه عمرانی با 20 هزار و 874 رای و بهروز جعفری نیز حدود 12 هزار و 235 هزار رای را کسب کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان ادامه داد: در حوزه شهرستان لنجان نیز مجید منصوری 49 هزار و 411 رای و محسن کوهکن نیز 46 هزار و 25 رای از آن خود کرد.