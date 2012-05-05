نتایج نهایی حوزه انتخابیه سنندج مشخص شد/ مرادی و علوی بهارستانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل شمارش آراء در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران به پایان رسید و نتیجه نهایی آراء مشخص شد و تکلیف شش کرسی استان کردستان در مجلس نهم نیز مشخص شد.

بر اساس شمارش آراء در شعبه های اخذ رای، در نهایت سالار مرادی با کسب 53 هزار و 211 رای به عنوان نفر اول و سید احسن علوی با کسب 41 هزار و 577 رای به عنوان نفر دوم از حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران راهی مجلس شورای اسلامی شدند.

سید مهدی فرشادان با کسب 40 هزار 335 رای و محمد الله مرادی با کسب 33 هزار و 161 رای از راهیابی به مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه سنندج بازماندند.

در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سنندج هیچ کدام از افراد کاندیدا به دلیل کسب نکردن یک چهارم آراء نتوانستند راهی مجلس شوند و به همین دلیل انتخابات در این حوزه با حضور چهار کاندیدا به دور دوم کشیده شد و مردم نیز روز گذشته همزمان با دیگر نقاط کشور ضمن حضور در شعبه های اخذ رای تکلیف دو صندلی دیگر استان کردستان در بهارستان را مشخص کردند.

قرار است تا ساعتی دیگر و از سوی فرمانداری شهرستان سنندج آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات اعلام شود.

استان کردستان دارای شش نماینده در مجلس شورای اسلامی است که این شش نماینده در پنج حوزه انتخابیه در این استان انتخاب و راهی بهارستان می شوند.

با پایان انتخابات در حوزه سنندج، دیواندره و کامیاران در نهایت سالار مرادی، سید احسن علوی، امید کریمیان، حامد قادرمرزی، محسن بیگلری و سید محمد بیاتیان به عنوان نمایندگان منتخب مردم استان کردستان در مجلس نهم شورای اسلامی حضور دارند.

در این دوره از انتخابات هیچکدام از نمایندگان سابق استان کردستان در مجلس شورای اسلامی موفق به راهیابی مجدد به مجلس نشدند و شش چهره جدید جایگزین آنها شدند.