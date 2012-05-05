"اعلام پیروزی زودهنگام" توسط یک جبهه سیاسی

مجله مهر: حوادث و رخدادهای روز کشور که عمدتا نیز چهره ای سیاسی دارند همواره مخاطبان فراوانی را به خود جلب می کنند. مخاطبان فراوانی که البته سعی می کنند مطالب خاص مربوط به این اخبار و روندها را از رسانه های مختلف رصد کنند و بخوانند.

آنچه که در ادامه می خوانید حاصل خبرخوانی مهر در لابه لای این مطالب ویژه در روزنامه های کشور و انتخاب خاص ترین آنهاست. جستجویی که سعی شده است با نگاه به رخدادهای روز کشور انجام شود و نتایج آن با نگاهی بیطرفانه در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

_ اعتراض مردم تونس به منافقین ضد ایرانی

روزنامه کیهان در یکی از خبرهای ویژه خود نوشت: مدیر یک شبکه تلویزیونی در تونس به خاطر پخش یک فیلم ساخته شده توسط اپوزیسیون جمهوری اسلامی که ارزشهای اخلاقی و اسلامی را به سخره می گیرد، محکوم به پرداخت جریمه در دادگاه شد.

نبیل القروی مدیر شبکه نسمه از چند ماه پیش به خاطر پخش فیلم کارتونی ساخته شده توسط مرجان ساتراپی (ضد انقلاب فراری مقیم پاریس) به دادگاه احضار شده بود و سرانجام به پرداخت 1550 دلار محکوم شده. مردم انقلابی و مسلمان تونس که از همان زمان پخش فیلم دست به اعتراض زده بودند، معتقدند حکم صادره ضعیف است و مدیر شبکه یاد شده به خاطر خیانتش باید به اعدام یا دست کم حبس بلندمدت محکوم می شد.

سازنده این فیلم موهن در خانواده ای سلطنت طلب تربیت شده و مادر وی از خانواده وابسته به قاجاریه بوده است. ساتراپی در بدو انقلاب به اتریش رفت. او در جریان فتنه سبز به همراه مخملباف به یکی از کمیته های پارلمان اروپا رفته و خواستار حمایت از آشوبگری ضدانقلاب شده بود.

دادگاه تونسی اتهام مدیر شبکه نسمه را اهانت به ارزشهای مقدس، توهین به ارزشهای اخلاقی و برهم زدن نظم عمومی اعلام کرده است.

_ شیر و لبنیات به قیمت پیش از عید باز می گردد

روزنامه خراسان گزارش داد: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه تأمین علوفه و نهاده‌های دامی برای دامداران به عهده وزارت صنعت گذاشته شد، گفت: قیمت شیر از این هفته به حالت قبل از عید بر‌می‌گردد. محمد‌علی ضیغمی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با تأمین نهاده‌های دامی و علوفه برای دامداران و همچنین توافق با کارخانه های لبنیات قیمت شیر و لبنیات از این هفته به حالت قبل از عید برمی‌گردد. وی افزود: با توافق صورت گرفته با دامداران قیمت شیرخام همچنان 630 تومان در هر لیتر است. ضیغمی افزود: با هماهنگی دولت، به زودی یعنی حداکثر یک ماه تا چهل روز دیگر باید نشانه‌های کاهش قیمت گوشت را شاهد باشیم.

_ انتقاد آیت الله حسینی بوشهری از فضای فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران

روزنامه رسالت در شماره امروز خود با انتشار بخشی از بیانات آیت الله حسینی بوشهری، در خطبه های این هفته نماز جمعه استان قم به نقل از وی نوشت: نمایشگاه کتاب تهران بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی کشور است که مسئولان وزارت ارشاد باید تلاش کنند تا فضای نمایشگاه را به یک فضای فرهنگی تبدیل کنند و حال و هوای دینی را در آنجا حاکم کنند که متاسفانه اینگونه نیست و عده‌ای نیز برای سوء استفاده به محل نمایشگاه می‌روند.

آیت الله بوشهری همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرده است: سرانه مطالعه کتاب در کشور پایین است و باید تسهیلات مناسبی برای خرید کتاب در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

_ تأکید صالحی بر ترسیم چارچوب جدید در مذاکرات هسته ای

به گزارش روزنامه آرمان روابط عمومی، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه با بیان اینکه تهران اهمیت ویژه ای برای مذاکرات وین و بغداد قائل است، توصیه کرده است که در این مذاکرات چارچوب جدیدی برای برداشتن گام های مشخص توسط طرفین ترسیم شود.

وی این صحبت ها را در گفتگو با خبرگزاری رسمی اتریش بیان کرده است.

_ تأکید روزنامه ایران بر بازگشایی جعبه سیاه سیلاب مترو

روزنامه ایران در شماره امروز خود، گفتگوی مبسوطی را با حسین هاشمی، سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و با تیتر "جعبه سیاه سیلاب مترو بازگشایی شود" منتشر کرد.

هاشمی در این گفتگو بیان کرده است که طی 14 روز تعطیلی خط چهار مترو تهران، مصرف سوخت نزدیک به 30 درصد افزایش یافته است.

روزنامه ایران همچنین در ذیل تیتر اصلی این گفتگو نوشته است: "100 میلیارد تومان پول غیر قانونی که از رانندگان تاکسی دریافت شده به آنها بازگردانده شود."

_ پاسخ ستاد انتخابات کشور به ادعای یک کاندیدای مکاشفه گر

به گزارش روزنامه آرمان روابط عمومی، سیدصولت مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور، در نشست خبری خود درباره اظهار نظر یکی از کاندیداها که گفته بود اگر رأی نیاورم، باید این موضوع بررسی شود، گفت: ما هم اکنون نه از صندوق های رأی اطلاع داریم و نه اهل مکاشفه هستیم. انها که اهل مکاشفه هستند باید پیش داوری کنند.

علی مطهری در حین رأی دادن گفته بود: من قاعدتاً در انتخابات رأی می آورم، اگر رأی نیاورم باید بررسی شود.

_ "اعلام پیروزی زودهنگام" توسط جبهه پایداری

روزنامه تهران امروز گزارش داد: :دومین مرحله انتخابات پرشور مجلس شورای اسلامی در حالی صبح دیروز آغاز شد که کمتر از یک ساعت پس از آغاز به کار حوزه‌های رای گیری جبهه پایداری در اقدامی مشکوک که تاکنون فقط یک بار در تاریخ ایران سابقه داشت، خود را پیروز انتخابات قلمداد کرد و از حامیان خود خواست تا بعد از اعلام نتایج شادی نکنند!

به گزارش تهران امروز، این اقدام عجیب در حالی صورت گرفت که حدود دوازده ساعت تا پایان ساعات رای گیری زمان باقی بود. «اعلام پیروزی زودهنگام» در انتخابات از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون فقط یک بار و آن هم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 بود که یکی از نامزدهای انتخابات دقایقی پس از پایان رای گیری در یک کنفرانس خبری مدعی پیروزی در انتخابات شده بود.

_ گفتگوی شرق با وکیل شخصی به نام اسفندیار رحیم مشایی

روزنامه شرق در شماره اخیر خود مطلبی را به نقل از وکیل شخصی به نام اسفندیار رحیم مشایی منتشر کرده است.

وی از صدور قرار مجرمیت برای دو مداحی خبر داده که پیش از این به‌عنوان حامیان دولت شناخته می‌شدند. آن‌گونه که علی‌اصغر حسینی به سایت قانون خبر داده پس از گذشت یک سال و نیم از شکایت مشایی برای حاج‌منصور ارضی و سعید حدادیان قرار مجرمیت صادر شده اما تاکنون این پرونده به دادگاه ارسال نشده است. آن‌گونه که حسینی وکیل مشایی به سایت قانون گفته: «به دلیل توهین‌هایی که آقایان حاج‌منصور ارضی و سعید حدادیان به موکل من کردند، پرونده‌ای در شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد که در نهایت منجر به صدور قرار مجرمیت برای این دو فرد شده است.»

_ احتمال استقرار منافقین در یکی از کشورهای همسایه ایران

روزنامه ملت ما در گزارشی با عنوان "احتمال استقرار منافقین در مرزهای ایران" به ماجرای فشارهای رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان برای پذیرش منافقین در این کشور اشاره کرد و از احتمال استقرار منافقین در محلی نزدیک به مرزهای شمالی ایران خبر داد.

ملت ما در بخشی از این گزارش می نویسد: گفته میشود لابیهای اسرائیلی مقامات جمهوری آذربایجان را برای پذیرفتن و سکنی دادن به تروریستهای گروهک منافقین در پایگاه ها و پایگاه های هوایی متروکه تحت فشار قرار می دهند. این گزارش

می افزاید، این موضوع در مذاکرات اخیر آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل و مقامات آذری در باکو در اواخر آوریل مطرح

شده است. شاهد این مدعا آن است که دولت جمهوری آذربایجان اخیرا ۴ پایگاه از ۱۶ پایگاه هوایی و نظامی متروکه موجود در این کشور را فعال کرده است.

