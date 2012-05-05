مورینیو با 10 میلیون پوند در سال در رئال مادرید می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان باشگاه رئال به محض اینکه متوجه شدند چلسی خواستار به خدمت گرفتن مربی پرتغالی شده‌ پیشنهاد هفتگی 190 هزار پوند تا سال 2015 را به وی ارائه کرده اند.

بر پایه گزارش سان، انتظار می رود که مورینیو قرارداد خود را بزودی با رئال مادرید تمدید کند.

یک منبع بلندپایه باشگاه رئال مادرید اظهار داشت: گفتگوهای خوبی داشته ایم و ما اکنون منتظریم تا خوزه قرارداد را امضا کند.

رئال مادرید با مربیگری مورینیو برای نخستین بار از سال 2008 موفق به کسب عنوان قهرمانی در رقابت های لالیگا شده است.