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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۴۷

برتری جعفرزاده، کوچکی‌نژاد و شکری در گیلان

برتری جعفرزاده، کوچکی‌نژاد و شکری در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: آخرین آمار آرای نمایندگان شهرستانهای رشت و تالش - رضوانشهر و ماسال در دور دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص و بر اساس آن جعفرزاده، کوچکی نژاد و شکری از حوزه انتخابیه گیلان بیشترین آرا را کسب کردند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع غیر رسمی، محمود شکری از مجموع 116 هزار و 790 رای صحیح، با 84 هزار و 565 رای به عنوان منتخب مردم شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال بیشترین رای را کسب کرده است.

 از حوزه انتخابیه رشت نیز از مجموع 110 هزار و 851 آرای صحیح ماخوذه؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با 43 هزار و 946 رای و جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی با 41 هزار و 86 رای توانستند آرای بیشتری به خود اختصاص دهند.
 
دور دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پانزدهم اردیبهشت ماه در دو حوزه انتخابیه رشت و تالش - رضوانشهر و ماسال برگزار شد و سه نماینده به عنوان منتخبان مردم در این شهرستانها، به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.
 
گیلان 13 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
کد مطلب 1593644

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