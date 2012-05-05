به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع غیر رسمی، محمود شکری از مجموع 116 هزار و 790 رای صحیح، با 84 هزار و 565 رای به عنوان منتخب مردم شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال بیشترین رای را کسب کرده است.

از حوزه انتخابیه رشت نیز از مجموع 110 هزار و 851 آرای صحیح ماخوذه؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با 43 هزار و 946 رای و جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی با 41 هزار و 86 رای توانستند آرای بیشتری به خود اختصاص دهند.

دور دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پانزدهم اردیبهشت ماه در دو حوزه انتخابیه رشت و تالش - رضوانشهر و ماسال برگزار شد و سه نماینده به عنوان منتخبان مردم در این شهرستانها، به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.

گیلان 13 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.