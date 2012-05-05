بازدید از یک هزار و 333 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، کبیریان پیش از ظهر روز شنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان اظهار داشت: با توجه به بازدید صورت گرفته بالغ بر 55 مورد متخلف به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان معرفی شدند.

رسیدگی به 88 مورد شکایت مردم از اصناف

کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان یاد آور شد: در سال گذشته 88 مورد شکایت مردم از اصناف در زمینه تهیه و توزیع مواد غذایی دریافت و به همه آن ها رسیدگی شده است.

کبیریان در پایان از اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان به واسطه حمایت و شرکت در گشت های مشترک تشکر و خواستار ادامه این بازدید و گشت ها در سال جاری شد.

ارسال بالغ بر 160 فقره پرونده به اداره تعزیرات حکومتی دامغان

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دامغان نیز در این جلسه اظهار داشت: در سال گذشته بالغ بر 160 فقره پرونده به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال شده است.

محمدرضا لطفی افزود: میزان ارزش ریالی تخلف های صورت گرفته خارج از شبکه بالغ بر 62 میلیون ریال بوده است.

وی اضافه کرد: خرید و واگذاری کالا بر خلاف ضوابط از سوی متخلفان نیز حدود 2 میلیارد ریال و عدم صدور فاکتور 39 میلیون ریال بود.

انجام 160 مورد بازرسی از واحد های تولیدی شهرستان دامغان

سرپرست اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان دامغان خاطر نشان کرد: سال گذشته 160 مورد بازرسی از واحد های تولیدی موجود در این شهرستان از سوی بازرسان این اداره صورت گرفت.

وی تصریح کرد: در ایام نوروز امسال و پایان سال حدود 417 مورد بازرسی از واحد های صنفی شهرستان دامغان انجام که در این خصوص برای 47 واحد صنفی که مرتکب تخلف شده بودند بر اساس ضوابط قانونی پرونده تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان معرفی شدند.

رسیدگی به 56 مورد شکایت مرتبط با امور صنفی

لطفی افزود: 56 مورد شکایت به ستاد خبری 124 مستقر در اداره صنعت، معدن و تجارت واصل و به همه آنها نیز رسیدگی شد.

سرپرست اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان دامغان گفت: همچنین در خصوص قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه نیز 3 فقره پرونده در این راستااز سوی اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان دامغان تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان جهت بررسی نهایی ارسال شد.

ورود بالغ بر یک هزار و 900 پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی دامغان

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان نیز در این جلسه گفت: در سال گذشته بالغ بر یک هزار و 961 فقره پرونده تخلف واحد های صنفی تولیدی و قاچاق کالا و ارز به این اداره وارد شد.

حسن سعدالدین افزود: از این تعداد پرونده وارده به یکهزار و 960 فقره پرونده رسیدگی و رای صادر شد.

میزان محکومیت واحد های متخلف صنفی ، تولیدی و قاچاق کالا و ارز در این شهرستان که از سوی اداره تعزیرات حکومتی صورت گرفته را بالغ بر 3 میلیارد و 577 میلیون و 465 هزار و 680 ریال بیان کرد.

وی در پایان از ادارات مرکز بهداشت - صنعت ، معدن و تجارت و مجمع امور صنفی در جهت همکاری و همراهی با اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان تشکر کرد.

