اختصاص اراضی شیب دار مناطق ییلاقی مازندران به کشت گیاهان دارویی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اکبر طاهایی، صبح شنبه در جلسه کارگروه گیاهان دارویی استان با تاکید بر اینکه از ظرفیت‌ های کشاورزی مازندران برای بهره‌ برداری از کشت گیاهان دارویی استفاده شود، اظهار داشت: اراضی شیبدار مناطق ییلاقی به کشت گیاهان دارویی اختصاص یابد.



وی وضعیت کنونی کشت گیاهان دارویی در مازندران را قابل افزایش ارزیابی کرد و یادآور شد: نگاه کشور به توسعه صنعت در بخش کشاورزی و گیاهان دارویی بوده لذا باید با نگاه اقتصادی به توسعه این نوع گیاهان پرداخته شود.



طاهایی بر لزوم تدوین نقشه راه به منظور افزایش تولید گیاهان دارویی در مازندران تاکید کرد و گفت: نقشه راه پژوهش و فناوری گیاهان دارویی مازندران به گونه‌ ای باشد تا به تامین منافع ملی منتج شود.



استاندار مازندران با بیان اینکه سامانه‌ای برای تولید و توزیع محصولات کشاورزی مازندران تعریف شد، اذعان داشت: تولید توت فرنگی ارگانیک در مازندران در حال افزایش است و این میوه در گیاهان دارویی، برای دیابت مفید است.

طاهایی، به جهت‌ دار شدن فعالیت‌های مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران اشاره کرد و گفت: حضور 130 عضو هیئت علمی در مرکز فوق می تواند برای پویایی استان در این زمینه کارگشا باشد.



وی به صنعتی و علمی شدن گیاهان دارویی در مازندران اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت نشان می‌دهد بازنگری روی آموزه‌های پزشکی در دستور کار بوده که لازم است در بخش طب نوین گیاهان دارویی، از ظرفیت مازندران استفاده شود.