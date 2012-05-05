به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کریستین ساینس مانیتور در گزارشی ادعا کرد: این برای نخستین بار است که رهبری ایران به صورت واضح و صریح از مذاکرات هسته ای با غربیها حمایت می کند.

این روزنامه آمریکایی موضع رهبری ایران را به عنوان یک تحول مهم ارزیابی کرده است که به مذاکرات جاری مشروعیت و قدرت می بخشد.

ساینس مانیتور در ادامه حمایت آیت الله خامنه ای را باعث آزادی عمل مذاکره کنندگان ایرانی در موضوع هسته ای این کشور دانسته که احتمال رسیدن به توافق را در این موضوع با گروه 1+5 بالا برده است.

خاطر نشان می شود مذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری اسلامی ایران در پایان نشست استانبول (26 فروردین ماه) با تاکید بر مواضع مقتدرانه ایران، اظهار داشت: آنچه اهمیت دارد لزوم دستیابی ملت ایران به حقوق مشروع خود بر اساس معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای است.

مذاکرات اخیر ایران با گروه 1+5 در استانبول با توافق برای ادامه مذاکرات در بغداد در روز 23 می (سوم خردادماه) پایان یافت.