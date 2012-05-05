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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۰۷

هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان دامغان انتخاب شدند

هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان دامغان انتخاب شدند

دامغان - خبرگزاری مهر: انتخابات هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر و شهرستان دامغان برگزار شد.

به گزارش خبر نگار مهر، در چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهرستان دامغان که شنبه در محل شورای اسلامی شهر دامغان برگزار شد، پس از رای گیری به عمل آمده رضا زارع زاده، عبد الحسین قاسمی، سید باقر امیر حسینی، رضا گرزالدین به ترتیب به عنوان رئیس، نائب رئیس،  خزانه دار و منشی انتخاب شدند. 

همچنین در این جلسه با رای اعضاء مرتضی نادعلیزاده عضو شورای اسلامی شهرستان دامغان به عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان در شورای استان انتخاب شد.

برگزاری انتخابات هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر دامغان

همچنین در پانصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر دامغان که شنبه در محل شورای اسلامی شهر دامغان برگزار شد، اعضای هئیت رئیسه این شورا انتخاب شدند.

در این جلسه بعد از رای گیری صورت گرفته، رضا زارع زاده به عنوان رئیس، سید محمود  حسینی پور به عنوان نائب رئیس شورا، مرتضی صداقتی به عنوان منشی شورا و سید حسن شاهچراغ به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر دامغان انتخاب شدند.

شهرستان دامغان دارای 4 شورای اسلامی شهری در شهرهای دامغان، دیباج، امیر آباد و کلاته رودبار بوده که در این تعداد از شوراها 20نفر عضو هستند و در تمامی این 4 شهر شهرداری مستقر است.
 

کد مطلب 1593649

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