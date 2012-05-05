حضور مردم لرستان در انتخابات قابل تقدیر بود/ دعوت هواداران به حفظ نظم

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در همان ساعات اولیه مردم ولایتمدار استان لرستان در انتخابات حضور مطلوبی داشتند که این امر نشان از علاقه مردم به نظام، انقلاب و رهبری دارد.

وی با بیان اینکه مردم لرستان با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری با حضور دشمن شکن خود برگ زرین دیگری به افتخارات ایران اسلامی افزودند، عنوان کرد: خوشبختانه انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در لرستان در فضایی بانشاط و سالم برگزار شد.

شریعت نژاد ادامه داد: 15 اردیبهشت ماه مردم استان بازهم به صحنه آمدند و انتخابات را در مرحله دوم تکمیل کردند و برگ زرینی به افتخارات خود افزودند.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان حضور و مشارکت مردم در دور دوم انتخابات را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: میزان مشارکت مردم لرستان در دور دوم انتخابات به زودی اعلام عمومی خواهد شد.

شریعت نژاد همچنین از تلاش شبانه‌روزی همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان تقدیر کرد و افزود: این افراد با تلاش شبانه‌روزی خود طی ماههای گذشته بستر مناسبی را برای برگزاری انتخابات پرشور و سالم فراهم کردند.

وی همچنین در رابطه اعلام نتایج انتخابات در چهار حوزه انتخابیه استان نیز گفت: به محض اینکه صورت جلسه آرا به دست ما برسد و کار تطبیق صورت بگیرد نتایج را به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان همچنین با دعوت کاندیداها و هواداران آنها به حفظ نظم و آرامش در استان، یادآور شد: خواهش من از همه کسانی که پیروز شدند و یا شکست خوردند این است که نظم و انضباط را همانطور که طی دو مرحله انتخابات رعایت کردند، امروز نیز رعایت کنند.