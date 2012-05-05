مردم باز هم کتاب خاطرات عروس امام (ره) را پسندیدند

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) مجموعه 28 جلدی «تفصیل‌الشریعه» را با 25 درصد تخفیف و با قیمت 250 هزار تومان در نمایشگاه کتاب امسال عرضه کرده است.

این کتاب کاملترین شرح منتتشرشده بر کتاب «تحریر الوسیله» حضرت امام خمینی(ره) است که توسط آیت الله فاضل لنکرانی نوشته شده و از سوی این موسسه در دست انتشار قرار گرفته و برای نخستین بار نیز در نمایشگاه کتاب امسال رونمایی شده است.

این موسسه همچنین دومین چاپ از کتاب «اقلیم خاطرات» را نیز در نمایشگاه امسال ارائه کرده است. این کتاب به شرح خاطرات فاطمه طباطبایی همسر حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی می‌پردازد.

این کتاب سال گذشته و در نمایشگاه بیست و چهارم کتاب برای نخستین بار ارائه و با استقبال قابل توجهی نیز روبرو شد و در این چاپ مورد ویرایش و بازنگری مجدد طباطبایی قرار گرفته است.

مجموعه 5 جلدی تفسیر قرآن بر گرفته از آثار حضرت امام خمینی(ره) نیز دیگر اثر ارائه شده در غرفه موسسه تنظیم و نشر است که با تخفیف 20 درصدی به فروش می‌رسد.

مجموعه سه جلدی خاطرات صادق طباطبایی نیز از دیگر آثار پرفروش این موسسه به شمار می‌رود که با قیمت 25 هزار تومان به فروش می‌رسد.