حماسه آفرینی گلستانیها در انتخابات/ ترکیب آرای نامزدها

به گزارش خبرنگار مهر، اکنون نوبت به آن رسید تا همه نامزدهای انتخاباتی رقابت را تبدیل به رفاقت و همدلی کنند و همپای یکدیگر برای پیشرفت استان گام بردارند.

گلستانیها که با مشارکت بیش از 80 درصدی در مرحله اول انتخابات مجلس نهم رکورد جدیدی ثبت کردند، در دور دوم نیز حضور بی نظیر مردم حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا تکرار حماسه 12 اسفند را رقم زد.

بسته شدن پرونده انتخابات و نگاهی به آرای نامزدهای حوزه های انتحابیه گلستان حکایت از تلاش همه گروهها و افراد دارد که تنور انتخابات را در این استان گرم کرده است.

در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر در مرحله اول رضا صابری با کسب 32 هزار و 514 رای وارد خانه ملت شد و مرادعلی منصوری رضی نماینده مجلس هشتم این حوزه 25 هزار و 178 رای، حسن حسین زاده 11 هزار و 262 رای، محسن فروتن 9 هزار و 669 رای، عباس صادقی کیا پنج هزار و 131 رای، سید قاسم حسینی سه هزار و 172 رای، مجید عراقی سه هزار و 22 رای، علیرضا میرعرب رضی دو هزار و 675 رای را بدست آورده است.

در حوزه انتخابیه علی آبادکتول، رحمت الله نوروزی با کسب 38 هزار و 520 رای در دور اول وارد خانه ملت شد و اسدالهه قره خانی آلوستانی با کسب 31 هزار و 248 رای از رقبت خود باز ماند و کرسی مجلس را واگذار کرد و مختار مهاجر 6 هزار و 159 رای، محمدرضا جعفری هزار و 459 رای و آسیه بیگوم سیدی 655 رای کسب کردند.

در حوزه انتخابیه کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان، محمد جواد نظری مهر با کسب 38 هزار و 924 رای در دور اول انتخابات دوباره بر کرسی سبز خانه ملت تکیه زد و رحمت الله جلالی میاندره با 25 هزار و 356 رای، قربادوردی قورلی زاده 24 هزار و 560 رای، عبدالحکیم فیروزی 21 هزار و 74 رای، محمد قلی حاجی ایری 12 هزار و 583 رای و غفار علی عسکری 11 هزار و 942 رای، عبدالجلال ایری هشت هزار و 180 رای، عبدالله جهانشاهی نوکنده 439 رای کسب کرده است.

در حوزه انتخابیه گالیکش، مینودشت، کلاله و مراوه تپه، عبدالکریم رجبی با کسب 47 هزار و 500 رای در دور اول انتخابات وارد مجلس شد و سید نجیب حسینی نماینده مجلس هشتم این حوزه 31 هزار و 985 رای، رضا آریان پور 30 هزار و 408 رای، محمد شریف نیا 13 هزارو 425 رای، عباس طالع زاری هفت هزار و 835 رای، حسین خانی احمدی پنج هزار و 954 رای، ایوب بدراق نژاد هزار و 148 رای، محمد محسن ممشلی 987 رایف علی محمد ملکان 791 رایف عبدالمجید حسن زاده 251 رای و سلیمان تنومند 202 راس کسب کرد.

در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا، سید علی طاهری با 74 هزار و 501 رای در دور اول و عیسی امامی در دور دوم وارد خانه ملت شدند .

عبدالحسین ناصری نماینده مجلس هشتم این حوزه با کسب 50 هزار و 223 رای و عیسی امامی با 43 هزار و 312 رای به دو دوم راه یافتند که سرانجام عیسی امامی در دور دوم به مجلس راه یافت.

همچنین در دور اول قاسم حاجی محمدی 37 هزار و 134 رای، فرهاد توماج 37 هزار و 26 رای، قدسیه آب شناس 35 هزار و 485 رای، عبدالطیف اسمعیلی 29 هزار و 437 رای، اسماعیل اسلامی مرزنکلاته 21 هزار و 607 رای، نقی طبرسا 12 هزار و 703 رای، حبیب شعبانی هفت هزار و 270 رای، ابوالحسن ریاحی پنج هزار و 338 رای، مختار زرگرانی پنج هزار و 173 رای، محمد مصری قلیچ لی چهار هزار و 680 رای، حالت قلی ایزدی چهار هزار و 412 رای، عباسعلی داودی بالاجاده سه هزار و 82 رای، احمد صیادی سه هزار و 573 رای، زهرا محمدی رستمکلاته دو هزار و 338 رای، محمدرضا بنی یعقوبی هزار و 63 رای، احمد طاطار هزار و 23 رای، علیرضا حیدری 770 رای، محمد شادفر 534 رای، سید امید رضوی 435 رای، حسین صفرزاد 360 رای کسب کردند.

در حوزه انتخابیه گنبدکاووس، سلیمان عباسی با کسب 47 هزار و 402 رای در دور اول انتخابات مجلس نهم روانه مجلس شد و عبدالصمد بردی پور 42 هزار و 864 رای، سلیمان هاشمی 31 هزار و 322 ر ای، احمد دستمرد 24 هزار و 679 رای، فریدون هیوه چی چهار هزار و 324 رای، تاشجان ایرانی 734 رای، کسب کردند.

تعداد کل نامزدهای گلستان در این مرحله از انتخابات شرکت داشتند 64 نفر بوده است و بیش از 82 درصد گلستانیها در انتخابات مرحله اول مجلس شرکت داشتند.