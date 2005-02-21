به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، ماهيني مسوول واحد تئاتر كانون اصلاح و تربيت مشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: كانون مشهد در بخش تئاتر با نمايش "خطه ناامن"، به نويسندگي رضا صابري و كارگرداني رضا حسيني، در بخش سرود، سرود "اي وطن" با آهنگسازي "حسين انفرادي"، در هنرهاي تجسمي با مجموعه اي از آثار مدد جويان هنرمند و از بين رشته هاي خوشنويسي، نقاشي، قصه نويسي، شعر، مقاله نويسي، در اكثر رشته ها هنرمندان مشهدي رتبه هاي برترجشنواره را كسب كردند.

اين گزارش مي افزايد: در بخش تئاتر نمايش "خطه ناامن" جايزه هاي بهترين نويسندگي به "رضا صابري"، بهترين كارگرداني به "رضا حسيني" ، بهترين پوستر و بروشور به "سعيد بابايي"، بهترين موسيقي به "مهدي حسيني" و بهترين طراحي صحنه به "سعيد بابايي" تعلق گرفت.

در اين گزارش همچنين آمده است: در بخش سرود، جايزه هاي بهترين آهنگسازي "حسين انفرادي" و بهترين همخواني گروه كر به كانون مشهد و در بخش شعر، جايزه بهترين شعر به مددجو "مسلم دوست" از كانون مشهد و جايزه بهترين مقاله به مددجو "حسين پورحسيني" رسيد.