طرح امنیتی در جزیره جربه / حالت فوق العاده برای ششمین بار تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منصف المرزوقی رئیس جمهور تونس شب گذشته قانون حالت فوق العاده در تونس را تا اواخر ماه جولای تمدید کرد.

وی اظهار داشت این تصمیم پس از رایزنی با رئیس مجلس موسسان (پارلمان موقت تونس) و نخست وزیر تونس اتخاذ شده است. به دلایل اتخاذ این تصمیم اشاره ای نشده است.

از زمان سقوط رژیم دیکتاتوری زین العابدین بن علی در 14 ژانویه 2011 تاکنون این ششمین بار است که حالت فوق العاده در تونس تمدید می شود.

از سوی دیگر النشره نیز به نقل از وزارت کشور تونس اخبار رسانه ها مبنی بر وجود طرح هایی برای اجرای اقدامات تروریستی در این کشور را تکذیب کرد.

در این بیانیه آمده است : نیروهای امنیتی تونس با همکاری ارتش، آمادگی مقابله با شرایط دشواری را دارند و تمام تلاش خود را برای برقراری امنیت در کشور به ویژه در مناطق توریستی به کار گرفته اند.

در ادامه بیانیه آمده است : وزارت کشور تدابیر لازم برای تامین امنیت شهروندان یهودی برای برگزاری مراسم مربوط به خود در کنیسه الغریبه در جزیره جربه در جنوب تونس را اتخاذ کرده اند.

پیش بینی می شود از اوایل هفت،ه یهودیان برای شرکت در این مراسم راهی جزیره مذکور شوند و گفته می شود تمدید حالت فوق العاده در تونس به همین دلیل اتخاذ شده است به ویژه پس از اینکه تیم مبارزه با تروریسم دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در بیانیه ای از صهیونیستها خواست که از سفر به تونس خودداری کنند.

گفتنی است کنیسه الغریبه در جزیره جربه 11 آوریل 2002 شاهد یک عملیات تروریستی بود که توسط القاعده صورت گرفت و بر اثر آن 21 توریست که اغلب تبعه آلمان بودند کشته شدند.