هشت منتخب خوزستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی 18 نماینده دارد که تکلیف 10 نماینده در دور اول انتخابات معلوم شد و این افراد توانستند با کسب اکثریت آرای مردم حوزه انتخابیه خود به بهارستان راه یابند ولی برای انتخاب هشت نماینده دیگر مردم در مرحله دوم پای صندوقهای رای رفتند.

در حوزه انتخابیه اهواز رقابت بین چهار نامزد که همه از جبهه متحد اصولگرایان بودند برگزار شد که در نهایت از مجموع 239 هزار و 752 رایی که مردم در صندقهای رای انداختند سیدشکر خدا موسوی با 122 هزار و 589 رای و ناصر سودانی با 99 هزار و 65 رای حائز اکثریت آرا شدند به عنوان نمایندگان مردم اهواز به مجلس راه یافتند.



در این حوزه انتخابیه شبیب جویجری نماینده فعلی مردم اهواز با قرار گرفتن در جایگاه سوم موفق به حضور در مجلس برای بار سوم نشد. محمد جعفر فلسفی نیز در این دوره در جایگاه چهارم قرار گرفت. سید شریف حسینی پیش از این و در مرحله اول به عنوان نماینده از سوی مردم اهواز انتخاب شده بود.



در حوزه انتخابیه آبادان که دارای سه نماینده است در همان مرحله اول جواد سعدون زاده با به دست آوردن اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم آبادان وارد مجلس شد و رقابت بین غلامرضا شرفی، محمد سعید انصاری، سید حسین دهدشتی و جلیل مختار برگزار شد که در نهایت از مجموع 55 هزار و 252 رای صحیح، محمد سعید انصاری نماینده چندین دوره قبل آبادان و نامزد مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان با 23 هزار و 121 رای و سید حسین دهدشتی نماینده اصولگرای فعلی آبادان با 20 هزار و 201 رای به بهارستان راه یافتند.

شرفی نامزد مورد حمایت جبهه متحد و جلیل مختار نیز در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند و موفق به حضور در نهمین دروه مجلس شورای اسلامی نشدند.



در حوزه انتخابیه ایذه و باغملک که با نامزدی علیرضا دهقانی نماینده این حوزه از تهران رقابت نفسگیری بین سایر رقبا برگزار شده بود در نهایت از 141 هزار و 72 رای صحیح حجت الله درویش پور با 87 هزار و 556 رای به مجلس راه یافت و سید هادی طباطبایی موفق به حضور در مجلس نشد.



در حوزه انتخابیه بهبهان به علت عدم حضور نماینده این شهر رقابت بسیار جدی بود و در نهایت از مجموع 46 هزار و 687 رای صحیح محمدباقر شریعتی با 24 هزار و 748 رای به مجلس راه یافت و عزیز الله سالاری نتوانست کرسی نمایندگی مجلس را به دست بیاورد.



در حوزه انتخابی دزفول به علت عدم تائید شدن علیرضا آوایی نماینده این شهر رقابت بین چهره های جدید شروع شد و در نهایت از 107 هزار و 497 رای صحیح عباس پاپی زاده با 61 هزار و 779 رای وارد مجلس شد و محمد علی قاسمی نتوانست ردای نمایندگی را به تن کند.



در حوزه انتخابی دشت آزادگان رقابت در مرحله دوم بین نماینده فعلی و یک رقیب جدید برگزار شد که در نهایت از مجموع 38 هزار و 594 رای صحیح ناصر صالحی نسب با 25 هزار و 958 رای به مجلس راه یافت و هاشم سواری از حضور مجدد در در مجلس ناکام ماند.



در مرحله دوم نیز دو نماینده دیگر به نامهای شبیب جویجری از اهواز و هاشم سواری از دشت آزادگان نیز از حضور در مجلس بازماندند تا تعداد نمایندگانی که به مجددا به مجلس راه نیافتند به رقم 14 برسد.



بر همین اساس از میان 18 نماینده استان خوزستان، سید جاسم ساعدی از شوش، امیدوار رضایی از مسجدسلیمان، عبدالله کعبی و سید علی موسوی جرف از آبادان، مصطفی مطورزاده از خرمشهر، مجید ناصری نژاد از دشت آزادگان، علیرضا دهقانی از ایذه و باغملک، علیرضا آوایی از دزفول، حاجی موحد از بهبهان، سید ناصر موسوی از رامهرمز، خلیل حیات مقدم از ماهشهر و فریدون حسنوند از اندیمشک نیز به مجلس راه نیافته بودند.