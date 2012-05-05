مختاری رئیس شورای اسلامی فارس شد/ آثار طبیعی خرم بید در آستانه ملی شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه نمایندگان حاضر در جلسه ضمن تقدیر از زحمات چند ساله مختاری در راس شورای اسلامی، وی را بهترین گزینه برای قبول مسئولیت ریاست شورای استان فارس دانستند.

براساس این گزارش سید عبد الرضا حمیدی نماینده مردم کازرون در شورای اسلامی استان در این خصوص گفت: تفکر شورا و روحیه اجرایی مختاری باعث شده تا دراین چند سال به هیچ گزینه دیگری برای کاندیداتوری ریاست شورای اسلامی فکر نکنیم.

نماینده مردم مرودشت در شورای اسلامی نیز با بیان این نکته که شورای اسلامی استان فارس که از موفقترین شوراهای فرادست در کشور گفت: روحیه شورایی مظفر مختاری عامل اتحاد وحدت رویه در این شورا شده است.

علی خرمی اتفاقات مثبت رخ داده پیرامون شورای اسلامی استان فارس را حاصل زحمات چند ساله مختاری در شورای اسلامی استان دانست.

اما یکی از نمایندگان مردم فارس در شورای عالی استان ها نیز خصوص عملکرد شورای اسلامی استان فارس گفت: فارس یکی از انگشت شمار استانهایی است که هیچگاه در بخش هیئتت رئیسه مشکلی نداشته است.

در پایان شمارش آراء مظفر مختاری با اکثریت مطلق آراء به عنوان رئیس، حشمت اله کوشکی با 11 رای موافق به عنوان نائب رئیس و سیاوش قزلی نیز به عنوان سخنگوی شورای اسلامی استان انتخاب شدند و سید عباس راسخ و فرهنگ چمالی نیز به عنوان منشی اول و دوم این شورا برای یک سال آینده معرفی شدند.

آثار طبیعی بام فارس در آستانه ملی شدن

با بررسیهای انجام شده چهار اثر شاخص طبیعی شهرستان خرم بید شناسایی و به زودی درفهرست میراث طبیعی کشور جای خواهد گرفت.

جابر حیدری فرد مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری شهرستان خرم بید با اعلام این خبرافزود:مجموعه درختان چنار خورجان، چنار کهنسال مظفر اباد، گردوی کهنسال خورجان و چشمه سار طبیعی قصر یعقوب برای ثبت در آثار طبیعی کشور معرفی شده است.

وی با بیان اینکه چنارهای خورجان یکی از قدیمی ترین درختانی است که در منطقه گردشگری خورجان قرار دارند، افزود: چنار مظفر آباد وگردوی خورجان نیز دارای دیرینگی وقدمت بالا و هم چنین شادابی وسر سبزی خاص هستند که از مشخصه های آثار طبیعی محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: همچنین روستای قصر یعقوب یکی از 15 روستای ثبت شده هدف گردشگری استان فارس است که اکنون به عنوان روستای پایلوت گردشگری فارس نیز محسوب می شود ودارای چشمه سارهای طبیعی بسیاری است که چشمه قصر یعقوب به عنوان یکی از چشمه های منحصر بفرداین روستا قابلیت ثبت در فهرست آثار طبیعی را دارد.

حیدری فرد در پایان گفت: هر چهار اثر شاخص طبیعی خرم بید از نظر مردم شناسی، آداب ورسوم ،اعتقادات وادبیات بومی -محلی بسیار حائز اهمیت است وثبت این آثار بی شک راه را برای پژوهشگران و همچنین حفاظت بیشتر از این آثار هموار وبه توسعه گردشگری استان وشهرستان نیز کمک خواهد کرد.

شهرستان خرم بید که به بام فارس شهرت دارد دارای جاذبه های گردشگری، تاریخی و طبیعی منحصر به فردی است.