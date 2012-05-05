به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی جودو در پایان رقابتهای قهرمانی قاره های مختلف آخرین رده بندی برترین های جهان را اعلام کرد که طی آن دو نماینده سنگین وزن کشورمان صعود قابل توجه ای داشتند.

بر همین اساس محمدرضا رودکی بعد از کسب مدال طلای آسیا با 360 امتیاز از مکان سی و چهارم تا بیست و پنجم بالا آمد. در وزن 100+ کیلوگرم بعد از حذف نفرات دوم و سوم کشورهایی که سهمیه المپیک کسب کرده اند رودکی در مکان بیستم قرار می گیرد و به طور مستقیم راهی بازیهای المپیک 2012 خواهد شد.

جواد محجوب هم با کسب مدال نقره امتیازات خود را به عدد 260 رساند و با 11 پله صعود در مکان سی و هفتم ایستاد. وی بعد از کسب سهمیه توسط رودکی، از سهمیه قاره آسیا مجوز سفر به لندن را کسب کرد.

فدراسیون جهانی به زودی اسامی نهایی نفراتی که موفق به کسب سهمیه شده اند را اعلام خواهد کرد. ضمن اینکه وحید بنا و محمد جمالی هم صعود خوبی در جدول اوزان خود داشتند. جایگاه جودوکاران کشورمان در رده بندی برترین های جهان در اوزان مختلف:



وزن 60- کیلوگرم:

1- رشید سوبیروف(ازبکستان) با 2190 امتیاز

-

-

-

136- احسان بهرامیان با 16 امتیاز

148- محمد جوانی با 14 امتیاز

154- قاسم نوری زاده با 12 امتیاز

241- مصطفی دلیریان با یک امتیاز



وزن 66- کیلوگرم:

1-الیم گادانوف(روسیه) با 1270 امتیاز

-

-

86- وحید بنا با 64 امتیاز

91- آرش میراسماعیلی با 56 امتیاز

138- محسن غفار با 20 امتیاز

142- احسان خطیبی با 20 امتیاز



وزن 73- کیلوگرم:

1-وانگ کی چون (کره جنوبی) با 1620 امتیاز

-

-

53- علی معلومات با 162 امتیاز

171- سعید مولایی با 16 امتیاز



وزن 81- کیلوگرم:

1-لئوناردو چیلرهو(برزیل) با 1420 امتیاز

-

-

45 - امیر قاسمی نژاد با 244 امتیاز

133- حامد ملک محمدی با 26 امتیاز

173- محمد جمالی با 14 امتیاز



وزن 90- کیلوگرم:

1-الیادیس(یونان) با 1480 امتیاز

-

-

110- محمد جمالی با امتیاز

147- حجت رهنما با 12 امتیاز

206- علی محمد نیا با یک امتیاز



وزن 100- کیلوگرم:

1-ماکسیم راکوف(قزاقستان) با 1470 امتیاز

37- جواد محجوب با 260 امتیاز



وزن 100+ کیلوگرم:

1- تدی رنر (فرانسه) 1540 امتیاز

25- محمد رضا رودکی با 360 امتیاز

122- امیر ملکی پور 12 امتیاز

130 – مسعود حسن زاده 8 امتیاز