به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته نشستی میان امیر عابدینی مدیرعامل باشگاه داماش و مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال این باشگاه برای تمدید قرارداد مطرح شد که توافقات اولیه هم در این خصوص صورت گرفت.

مهدی تارتار با تائید این خبر به خبرنگار مهر، گفت: با آقای عابدینی برای همکاری در فصل آینده مذاکرات خوبی داشتم اما همه چیز بستگی به مشخص شدن شرایط فروش امتیاز باشگاه دارد و خروج تیم از این بلاتکلیفی است.

سرمربی تیم فوتبال داماش اضافه کرد: من در این مدت به همراه بازیکنان زحمات زیادی برای تیم کشیدیم و دوست دارم در داماش بمانم اما هنوز وضعیت این تیم مشخص نیست. در صورت عملی شدن فروش امتیاز باشگاه بدون دغدغه فعالیت‌مان را برای جذب بازیکنان جدید و برنامه‌ریزی برای تمرینات و اردوهای تیم انجام می‌دهیم.

امیر عابدینی هم در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: وضعیت کادرفنی برای فصل آینده، بستگی به شرایط باشگاه دارد اما من در این مدت کار مهدی تارتار را پسندیده‌ام و اگر ماندگار شوم، تارتار هم مربی تیم خواهد بود.