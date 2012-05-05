به گزارش خبرگزاری مهر، "جان سرل" از فیلسوفان معاصر است که نظریه‌های او درباره فلسفه زبان و فلسفه ذهن مطرح هستند. وی هم اکنون استاد دانشگاه کالیفرنیا است.

این کتاب در راستای خط فکری سرل است که در آن به بررسی واقعیتهای اجتماعی می پردازد. او در کتاب خود با عنوان "ساخت جهان اجتماعی: ساختار تمدن بشری" نیز به بررسی واقعیتهای اجتماعی پرداخته بود.

جان سرل در این سخنرانی که در کالج یونیون برگزار می شود به بررسی نسبت زبان با واقعیتهای اجتماعی می پردازد.

سرل از مهمترین فیلسوفان معاصر به شمار می رود. کتابهای او به زبانهای گوناگون دنیا ترجمه و منتشر شده است.