جعفری سرمربی تیم ملی ووشو شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ووشو کادر فنی تیم های ملی در رده های مختلف را اعلام کرد که برای اولین بار در طول سالهای اخیر هدایت تیم ملی در مسابقات قاره ای به یک عضو سابق تیم ملی سپرده شد.

بر همین اساس محمدرضا جعفری که کارنامه قابل توجهی در تیم ملی دارد و چند سالی دستیار مربیان چینی بوده اکنون به عنوان سرمربی فعالیت خواهد کرد و منصور نوروزی مربی موفق زنجانی وی را کمک خواهد کرد.

در تالو بزرگسالان "سون شی جیه" از چین به عنوان سرمربی و توحید اسدیان به عنوان مربی، در ساندای بانوان "پانگ یان" به عنوان سرمربی و اکرم طاهری به عنوان مربی و در تالوی بانوان هم "لو خائو" به عنوان سرمربی و مریم معماری به عنوان مربی فعالیت خواهند داشت.

مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو مردان 24 اردیبهشت و رقابتهای انتخابی بانوان طی روزهای 25 و 26 اردیبهشت برگزار می شود که بلافاصله بعد از بازیهای انتخابی، اولین مرحله اردوی شبانه روزی در آکادمی ووشو آغاز می شود.

هشتمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی آسیا از تاریخ 26 مرداد تا 4 شهریور در هوشی مینه ویتنام برگزار خواهد شد.