برگزاری هفته مشترک فرهنگی شیراز در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین در جلسه دیدار با"'میخائیل کولینیاک"وزیر فرهنگ کشور اوکراین، با اشاره به علاقه مندیهای خاص کشورهای دنیا برای حضور و آشنایی با جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهر شیراز و استان فارس، گفت: شیراز مرکز تمدن کشور ما در زمینه های فرهنگی و تاریخی است و به همین لحاظ نیز می توانیم همکاری های مناسبی در بخش ادبیات، هنر، نقاشی و موسیقی داشته باشیم.

وی بازسازی بافتهای فرسوده تاریخی را از دیگر فعالیتهای ارزنده شهر شیراز عنوان کرد و افزود: استان فارس می تواند در زمینه بازسازی بافتهای تاریخی کشور اوکراین، از تجربیات خود بهره گیری کند و اکنون بیش از 300 هکتار از بافت شیراز، ثبت تاریخی شده است.

استاندار فارس با تاکید بر راه اندازی برنامه های گردشگری دو جانبه میان استان فارس و کشور اوکراین اظهار داشت: آماده ایم برای معرفی فرهنگ غنی شیراز و استان فارس، هفته فرهنگی مشترکی در شهر اوکراین برگزار کنیم.

صادق عابدین برقراری ارتباط فرهنگی و اقتصادی با کشورهای حوزه خلیج فارس را از جمله اولویتهای کاری مدیریت ارشد استان فارس در توسعه روابط با کشور های خارجی دانست و بیان کرد: بعد از ساماندهی امور داخلی استان تصمیم داریم تا با کشورهای هدف روابط فرهنگی و اقتصادی خوبی برقرار کنیم و در این راستا اکنون موضوع توسعه همکاری با کشور زنگبار را دنبال می کنیم.

میخائیل کولینیاک وزیر فرهنگ کشور اوکراین نیز در این جلسه با ابراز خرسندی از حضور در شهر شیراز اظهار داشت: شهر شیراز از محبوبیت ویژه ای در زمینه های فرهنگی و هنری برخوردار است و ما آماده ایم تا پذیرای هفته فرهنگی شیراز در اوکراین باشیم.

وی افزود: فعالیتهای گردشگری از جمله اولویتهای ما برای توسعه روابط با استان فارس به شمار می رود.

'میخائیل کولینیاک' ابراز امیدواری کرد: روابط متقابل اوکراین با استان فارس در قالب برنامه های فرهنگی و هنری توسعه باید.

این دیدار با بررسی زمینه های همکاری استان فارس و کشور اوکراین پایان یافت.