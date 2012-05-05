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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۵۷

جمشیدی خبر داد:

راه اندازی مرکز ترک اعتیاد اجباری زنان در گلستان

راه اندازی مرکز ترک اعتیاد اجباری زنان در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت : مرکز ترک اعتیاد اجباری زنان در گرگان با ظرفیت 50 نفر راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح شنبه در اولین جلسه شورای مواد مخدر استان در سال 91 با بیان این مطلب افزود: بعد از بررسی های بعمل آمده و برگزاری جلسات متعدد تصمیم بر آن شد مرکز ترک اعتیاد اجباری زنان در استان راه اندازی شود  که در همین راستا با دستگیری 10 نفر از معتادین زن پرخطر و نگهداری آنها ، این مرکز بصورت رسمی شروع بکار کرد.

وی با بیان اینکه فاز دوم مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان تا خرداد ماه به بهره بردای می رسد اظهار داشت: با راه اندازی فاز دوم ، این مرکز به ظرفیت نگهداری 150  نفر خواهد رسید.
 
وی ادامه داد: تا کنون تعداد 134 نفر طی دو مرحله در توسکستان مراحل ترک اجباری را گذرانده اند که از این تعداد 76 نفر در مرحله اول ترخیص شده و در حال حاضر پذیرای 58 نفر دیگر هستیم که هم اکنون در حال بازپروری هستند.
 
جمشیدی در تشریح نحوه فرستادن معتادین به مراکز ترک اعتیاد اجباری گفت: پس از دستگیری معتادین کارهای کارشناسی و معاینه در حوزه بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی صورت می گیرد و پس از شناسایی و آگاهی لازم مرحله غربال صورت گرفته و معتادان به مراکز ترک اعتیاد اجباری ، کمپهای داوطلبانه و مراکز TCفرستاده می شوند. 
 
وی ایجاد اشتغال را برای معتادینی که در توسکستان نگهداری می شوند از طریق آموزش مشاغل توسط فنی و حرفه ای که از مرحله اول ادامه دارد و ایجاد اشتغال در همین اردوگاه را از برنامه های در دستور کار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برشمرد.
 
معاون استاندار خاطر نشان کرد: در حوزه پاکسازی ، مناطق آلوده هر هفته با هماهنگی نیروهای انتظامی مورد بازدید قرار می گیرند و عملیات پاکسازی ممکن است به دفعات در جاهایی که احساس کنیم آلوده و پرخطر است انجام می شود.

وی همچنین از فرمانداران شهرستانهای استان خواست تا با شناختی که از مناطق آلوده حوزه تحت مدیریتشان دارند همکاری لازم را با نیروهای انتظامی در جهت دستگیری معتادان پرخطر انجام دهند.

وی در پایان از همکاری همه دستگاههای مرتبط با این حوزه بویژه نیروهای انتظامی و پایگاههای بسیج در شناسایی معتادان پرخطر و پاکسازی مناطق آلوده در استان تشکر ویژه بعمل آورد.  
کد مطلب 1593681

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