ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال صبا و مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: شرایط این بازی برای هر دو تیم صبا و مس سخت است چون صبایی ها به دنبال کسب سهمیه آسیایی هستند و ما نیز به دنبال تثبیت جایگاه خود در جدول رده بندی و حتی صعود به رتبه های بالاتر جدول هستیم.

وی با بیان اینکه در این دیدار برای صبا در خانه اش مشکل ساز خواهیم شد، افزود: صبا در این فصل تیم خوب و کم نوسانی است که تلفیق خوبی از بازیکنان با تجربه و جوان دارد، نتایج این تیم نشان می دهد که آنها تیم با کیفیتی در رقابتهای این فصل لیگ برتر هستند.

قاسمپور با بیان اینکه شناخت خیلی خوبی از تیم صبا دارد، اظهار داشت: ما نیز تمرینات خوب و ویژه ای را برای بازی با تیم صبا انجام داده ایم تا در بازی با این تیم بدون کسب امتیاز به کرمان باز نگردیم.

وی در خاتمه در خصوص بازیکنان مصدوم و محروم تیم مس کرمان پیش از بازی با تیم صبای قم گفت: متاسفانه ما دو بازیکن اصلی خود یعنی شجاع خلیل زاده و وحید سالاری را به دلیل محرومیت در بازی با تیم صبای قم در اختیار نداریم.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و مس کرمان از هفته سی و سوم رقابتهای لیگ برتر ساعت 17 روز یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می شود.