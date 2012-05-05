مواد روان گردان؛ عامل قتل عام خانوادگی/ افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار خبر قتل عام خانوادگی در شهرک صنعتی کرمان در چند روز اخیر موجب نگرانی اقشار مختلف جامعه در کرمان شد اما نگرانی تاسف برانگیر این است که خانواده ای که قربانی این جنایت در کرمان شدند از مدتها قبل خود قربانی مواد مخدر صنعتی شده بودند.

این خانواده که در یکی از شهرکهای حاشیه ای شهر کرمان در زمینه توزیع و پخش مواد مخدر نقش داشتند سرانجام در یکی از شبهای فروردین ماه گذشته قربانی یکی از طعمه های خود شدند و به این ترتیب این خانواده که شامل پدر و مادر و فرزندشان بودند پایان داستانی را رقم زدند که از آن می توان به سرانجامی برای وارد شدن به این راه سیاه یاد کرد.

پس از گذشت مدتها سرانجام یکی از مسئولان قضایی کرمان در این خصوص اظهار نظر کرد و با کنار زدن ابهامها و شایعات اخیر پرده از این جنایت هولناک برداشت.

دادستان کرمان با هشدار به خانواده ها در خصوص مصرف مواد مخدر توسط فرزندانشان گفت: جنایت اخیر در شهرک صنعتی کرمان تحت تاثیر مواد روان گردان اتفاق افتاده است.

یدالله موحد افزود: تحقیقات و بررسی های جنایی پیرامون جنایت هولناک و تأسف برانگیز فروردین ماه سال جاری در شهرک صنعتی کرمان، نشانگر این است که این حادثه ناشی از مواد افیونی علی الخصوص مواد روان گردان بوده است.

وی افزود: متأسفانه این خانواده به واسطه فعالیت وسیع در امر تهیه و توزیع مواد روان گردان از نوع شیشه و مرکز قراردادن منزل مسکونی خود به عنوان مقر توزیع، فروش و استعمال مواد افیونی و تردد افراد مختلف و ناشناس به این منزل خود قربانی روابط ناسالم و رفتارهای مجرمانه شده اند.

وی از دستیابی به اطلاعات اولیه برای دستگیری مجرمین حادثه خبرداد و اظهار داشت: بازپرس ویژه قتل و پلیس آگاهی اقدامات وسیعی را برای شناسائی قاتل یا قاتلین انجام داده و به نتایجی هم رسیده اند.

وی ابراز امیدواری کرد که پس از طی مراحل قانونی شهروندان در روزهای آینده در جریان ابعاد بیشتری از این حادثه قرار گیرند.

وی همچنین به شایعه پراکنیها در خصوص این حادثه اشاره کرد و گفت: از مردم و رسانه ها می خواهم از انتشار اخبار خلاق واقع در این خصوص خودداری کنند.

همه دستگاهها برای مبارزه با مصرف مواد مخدر باید همکاری کنند

وی خواستار همکاری همه دستگاهها در راستای مبارزه با مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتی شد و گفت: باید با فرهنگ سازی در راستای کاهش تقاضای مواد مخدر در کشور حرکت کنیم.

وی مواد مخدر را یکی از عوامل اخلال در نظم جامعه دانست و گفت: این پدیده به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بروز جرایم نقش دارد.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد سرقتهای لوازم خودرو توسط معتادان انجام می شود گفت: بسیاری از پرونده های کیفری هم اکنون در ارتباط با مواد مخدر است.

وی تعلل در مبارزه جدی با مواد مخدر را موجب بروز رفتارهای پر خطر اجتماعی و خسارت آور در جامعه دانست و گفت: اعتیار پدیده ای چند بعدی است و برای مقابله با آن باید همه دستگاههای و اقشار مختلف جامعه همراهی کنند.

افزایش نرخ مواد مخدر سنتی و مواد مخدر صنعتی ارزان!



این درحالی است که طبق بررسیهای اخیر با افزایش قیمت مواد سنتی از جمله تریاک پس از اشتغال افغانستان توسط نیروهای اشغالگر سیاستگذاری ها در این کشور توسط عوامل بیگانه به سمتی رفته است که برخلاف شعارهای اولیه تولید برخی مواد مخدر به شدت رو به افزایش است.

گروههای مافیایی تولید مواد مخدر با دپوی مواد مخدر سنتی در افغانستان و احداث قارچ گونه کارگاههای تولید مواد مخدر صنعتی سعی در تخریب جامعه هدف دارند.

این درحالی است که در مقابل افزایش نرخ مواد مخدر سنتی نرخ مواد مخدر صنعتی از جمله کراک و شیشه به شدت کاهش پیدا کرده است و به این ترتیب مافیایی مواد مخدر سعی در آلوده کردن گروه هدف خود به این مواد دارد.

تغییر الگوی مصرف مواد مخدر؛ حربه جدید مافیای مواد مخدر صنعتی

تغییر الگویی مصرف مواد مخدر که طی سالهای اخیر و در سکوت توسط مافیای مواد مخدر درحال انجام است هشداری بسیار جدی است که کارشناسان اجتماعی در سالهای اخیر بارها مطرح کرده اند و جدی نگرفتن آن در نهایت عاقبتی جز حادثه اخیر در شهرک صنعتی کرمان به دنبال نخواهد داشت.

با این وجود باید به این نکته نیز توجه شود که استان کرمان به دلیل قرار گرفتن در کوریدور مواد مخدر در کشف مواد مخدر نقش قابل توجهی را داشته است که شهید شدن صدها نفر در این راه یکی از نمادهای مبارزه بی امان با مواد مخدر در این استان شرقی است.

از سوی دیگر طبق آمارهای رسمی استان کرمان در مصرف مواد مخدر در کشور رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده است.



