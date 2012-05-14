دوستان یا دشمنان ملت سوریه/ محور ضد سوری در کابوس پس از شکست

با وجود اذعان رئیس تیم ناظران بین المللی به آرام شدن اوضاع سوریه، محور عربی غربی ضد سوریه با تکیه بر امکانات گسترده سیاسی و رسانه ای خود، همچنان برای به شکست کشاندن طرح کوفی عنان برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه ادامه می دهد و در این زمینه خبرها و گزارشهای ساختگی فراوانی منتشر می کنند.

یک رسانه عربی در انتقاد از سیاستهای خصمانه محور عربی غربی ضد سوری نوشته است: آل ثانی که تاج و تختش را با نظامیان آمریکایی حفظ می کند، خواستار دخالت آمریکا در سوریه و حمایت تسلیحاتی از باندها و گروههایی شود که در اصل مسلح هستند، در حالی که وزیر دفاع آمریکا که کشورش از تاج و تخت حمد بن جاسم و امیرش حمایت می کند، می گوید فرصتی برای دخالت نظامی در سوریه به سبب انسجام و به هم پیوستگی ارتش سوریه وجود ندارد.



در مطلب این رسانه آمده است : آمریکا از سال 2001 و تا امروز جنگهایی را به اشکال مختلف به راه انداخته است، یک بار جنگهای مستقیم و بار دیگر انقلابهای رنگین و بهار عربی و یک بار سیاست تروریسم را به واسطه بلک واتر و تکفیریها که نتیجه همگی آن، شکست و ناکامی بوده است.



از شکست در جنوب لبنان تا شکست در عراق، شکست انقلاب نارنجی و دیگر انقلابهای رنگین تا شکست در دارفور، سومالی و افول نفوذ واشنگتن در آمریکای لاتین تا بیشتر مناطق آفریقا و به طور خاص در نیجریه و آفریقای جنوبی و در آسیا برای شکست در افغانستان با توجه به نزدیک شدن پاکستان و هند به یکدیگر و نشانه های تمرد ژاپن از سیاستهای آمریکا تا بهارعربی که در سوریه شکست خورد و شکست آن بر واشنگتن تاثیر گذاشته است و تمام این شکستها را به بحرانهای مالی باید اضافه کرد که تمام متحدان واشنگتن را در برگرفته است، منطقه یورو در آستانه فروپاشی است و بدهی های آمریکا از 15 هزار میلیارد دلار فراتر رفته است، پس از آنکه آمریکایی ها، اقتصادهای کشورهای عربی خلیج فارس را دچار تحلیل و ضعف کردند.



آمریکا در شکست و ناکامی به سر می برد و عاقلانه می اندیشد، در حالی که قطر، سعودی، ترکیه و اسرائیل در کابوس پس از شکست به سر می برند و همانند کسی که عقلش را از دست داده، رفتار می کنند.



بله، کسانی که خود را "دوستان سوریه" نامیده اند، در طی سه دهه گذشته دشمنان سوریه و دوستان اسرائیل بوده اند، همه آنها گفتگو در سوریه را رد می کنند و خواستار مذاکره دائمی با اسرائیل هستند، همه آنها خواهان مسلح کردن باندها در سوریه، خلع سلاح ملت فلسطین شده اند، همه آنها از وتوی آمریکا علیه قطعنامه های مدافع حقوق اعراب حمایت می کنند، همه آنها در جریان جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان و غزه درکنار این رژیم ایستادند، با دلایل و شواهدی که گفته شد، این کنفرانس را باید فقط "کنفرانس دوستان رژیم تروریستی صهیونیستی" نامید.



نکته دیگر اینکه سعود الفیصل آل سعود که با ریاست این کنفرانس، عملیات شهادت طلبانه ضد صهیونیستها را تحریم و در عملیات انتحاری در سوریه، عراق، یمن و الجزایر را مجاز شمرده، او همان کسی است که مقاومت فلسطین و لبنان را ماجراجویی و باندهای تکفیری در سوریه را انقلاب خوانده است.



در این گزارش آمده است : با نگاهی به نتایج کنفرانس "دوستان رژیم صهیونیستی" لازم است تا سئوالاتی را که باندهای مسلح و مخالفان ناتو در سوریه مطرح کرده اند، طرح کنیم و یکی از مهمترین این سئوالات این است : آیا پهلوان پنبه های آل سعود و آل ثانی، باندهای مسلح را مثلا به باباعمرو بازخواهند گردانید و سئوال مهمتر این است : آیا رویاهای پاریس به تغییر ماموریت نیروهای یونیفل، ممکن است دستگیری تروریستهای فرانسوی در سوریه را که برخی از آنها از نیروهای یونیفل هستند، توجیه کند.



آیا کنفرانس دوستان رژیم صهیونیستی در صورتی که سیاست مقابله به مثل از طریق مسلح کردن مخالفان در عربستان، قطر و بحرین به شیوه بمبگذاری و دادن موشکهای میان برد به آنها آغاز شود، آل سعود را محافظت خواهد کرد؟ آیا کنفرانس دوستان رژیم صهیونیستی، دومین شکست اطلاعاتی آمریکا در سوریه و اشتیاق از روی اجبار واشنگتن به پذیرفتن راه حلی که عنان رهبری آن را برعهده دارد، تکذیب خواهد کرد؟ آیا کنفرانس دوستان رژیم صهیونیستی، طرح کوفی عنان را آن طور که آل سعود، آل ثانی و آل صهیون رویای آن را در سر می پرورانند، تغییر خواهد داد؟ آیا اظهارات رامبو عرب، شیخ حمد بن جاسم اظهارات پانتا وزیر دفاع آمریکا را نفی خواهد کرد؟ آیا اظهارات وزیر متزلزل سعودی، بدهی های آمریکا را خواهد پرداخت و منطقه یورو را نجات خواهد داد و سئوال مهمتر اینکه : آیا کنفرانسهای دوستان رژیم صهیونیستی، طرح کوفی عنان را نابود خواهد کرد.



سئوالات فراوانی را مخالفان ناتو قبل از مردم مطرح می کنند، سئوالاتی که تنها درباره کنفرانس دوستان رژیم صهیونیستی مطرح نمی شود، بلکه سئوالاتی است که با ماهیت آمریکایی، مطرح می شود، اینکه آیا رئیس کاخ سفید باقی خواهد ماند، آیا از این مسئله عبرت خواهد گرفت که آتشی را که آب نتواند خاموش کند، با آتش خاموش خواهد شد؟



اعترافات تکان دهنده تروریستهای خارجی پخش می شود

از سوی دیگر روزنامه الاخبار اعلام کرد تلویزیون سوریه به زودی مصاحبه های انجام شده با دهها تروریست بیگانه دستگیر شده در جریان درگیری گروههای مسلح با نظامیان ارتش سوریه و اعترافات آنها در خصوص منابع مالی و حامیانشان را پخش خواهد کرد.



این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه سوری نوشت : از جمله کسانی که در تلویزیون سوریه به اظهارنظر خواهند پرداخت، تروریستهایی از لیبی، یمن، کویت، مصر و اتباع مختلف آسیایی هستند که این تروریستها در چندین نوبت به اعتراف خواهند پرداخت.



این منبع افزود نقش برخی کشورها در استفاده از گروههای تندرو در سوریه افشا شده است، همچنانکه ناتوانی آنها در سرنگونی نظام سوریه برای صاحبان این طرحها و توطئه ها عیان شده است و این توطئه در حال نابودی است.



اعتراف مهم رسانه های آمریکا

از اینجا باید به اعتراف روزنامه واشنگتن پست درباره ایستادگی نظام سوریه در برابر حجم سنگین فشارها اشاره کرد که نوشت : ایستادگی و مقاومت نظام سوریه به رهبری بشار اسد، دولت آمریکا را به تغییر تعامل با پرونده بحران سوریه وادار کرده است و این مسئله درباره مثلث تروریسم سعودی، ترکیه و قطر هم صدق می کند که بر اساس گزارش روزنامه الاخبار لبنان، یک شخصیت عربی را به دمشق اعزام کرده بود که حامل پیام به رهبری سوریه تحت عنوان "ابتکار راه حل بحران سوریه" بوده است، اما پاسخ سوریه، "نه" بوده است و البته حاوی هشدار شدید سوریه به قطر و دیگر کشورهایی که حامی تروریستها هستند و در ریخته شدن خون سوریها مشارکت دارند.