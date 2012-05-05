به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان و ندا شهسواری پینگپنگبازان ایرانی هستند که با قهرمانی در مسابقات آسیای میانه برای نخستین بار سهمیه حضور در بازیهای المپیک لندن را به دست آورند. این دو بازیکن که طی چند هفته گذشته تمرینات آماده سازی خود را در قالب اردوهای داخلی پیگیری میکردند، اولین اردوی برون مرزی خود را در کره جنوبی برگزار میکنند و طی آن در رقابتهای تورجهانی این کشور شرکت خواهند کرد.
مسابقات تنیس روی میز تور جهانی کرهجنوبی با حضور 147 بازیکن مرد و زن از دوازده کشور در دو رده سنی امیدها و بزرگسالان برگزار خواهد شد. ورزشکاران بهترین کشورهای آسیایی و جهانی در رشته تنیس روی میز مانند چین، کره جنوبی، ژاپن، هنگکنگ و ... از جمله شرکت کنندگان در این مسابقات هستند. "این چئون" شهر میزبان این رقابتهاست که طی روزهای 27 تا 31 اردیبهشت ماه برگزار میشود.
85 هزار و 400 دلار جایزه نقدی در نظرگرفته شده برای مسابقات تنیس روی میز تور جهانی کره جنوبی است. احمد جعفری پور هدایت نوشاد عالمیان و ندا شهسواری را در این رقابتها بر عهده دارد.
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