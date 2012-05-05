به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان و ندا شهسواری پینگ‎پنگ‎بازان ایرانی هستند که با قهرمانی در مسابقات آسیای میانه برای نخستین بار سهمیه حضور در بازی‎های المپیک لندن را به دست آورند. این دو بازیکن که طی چند هفته گذشته تمرینات آماده سازی خود را در قالب اردوهای داخلی پیگیری می‏کردند، اولین اردوی برون مرزی خود را در کره جنوبی برگزار می‏کنند و طی آن در رقابت‎های تورجهانی این کشور شرکت خواهند کرد.

مسابقات تنیس روی میز تور جهانی کره‎جنوبی با حضور 147 بازیکن مرد و زن از دوازده کشور در دو رده سنی امیدها و بزرگسالان برگزار خواهد شد. ورزشکاران بهترین کشورهای آسیایی و جهانی در رشته تنیس روی میز مانند چین، کره جنوبی، ژاپن، هنگ‎کنگ و ... از جمله شرکت کنندگان در این مسابقات هستند. "این چئون" شهر میزبان این رقابت‎هاست که طی روزهای 27 تا 31 اردیبهشت ماه برگزار می‎شود.

85 هزار و 400 دلار جایزه نقدی در نظرگرفته شده برای مسابقات تنیس روی میز تور جهانی کره جنوبی است. احمد جعفری پور هدایت نوشاد عالمیان و ندا شهسواری را در این رقابت‎ها بر عهده دارد.