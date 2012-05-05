تشکلهای سایبری برای مقابله با گسترش فرقه های انحرافی بسیج شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید رحیم توکل استاد حوزه علمیه قم ظهر جمعه در جمع گروهی از جوانان کرمان در محل تالار موزه دفاع مقدس، به بحث پیرامون امانت و تکلیف انسان در این رابطه پرداخت و گفت: طبق آیات قران، قلب انسان امانت خداوند است و اگر ما به جز خداوند که صاحب اصلی ماست، اغیار را در آن راه دهیم، دچار خیانت در امانت شده ایم و در برابر خداوند بایستی پاسخ گو باشیم.

وی تصریح کرد: خداوند بر دل انسان هایی که دچار گمراهی می شوند مهر می زند به نحوی که موعظه و نصیحت هم بر آنان اثر نمی کند، چنانچه حمزه و ابولهب هر دو عموی پیامبر بودند ولی خداوند بر دل ابولهب چنان مهری زد که وی از شدت ناراحتی پیروزی پیامبر در جنگ، مریض شد و در بستر به هلاکت رسید.

استاد اخلاق حوزه علمیه قم، در ادامه با اشاره به تهاجم فرهنگی غرب و همچنین گسترش فرقه های انحرافی در جامعه، افزود: وهابیت تلاش عظیمی را در به انحراف کشاندن جوانان ما انجام می دهد و در روستاهای جنوب کشور به خصوص استان کرمان تعدادی زیادی از جوانان را جذب خود کرده و این وظیفه ی تمام اقشار جامعه به خصوص روحانیت است که با مراجعه به این نقاط، مردم را ارشاد و به شبهات ایجاد شده پاسخ دهند.

وی ایجاد شبهات دینی در شبکه های ماهواره ای و کتاب ها را بزرگ ترین سلاح دشمنان در مقابله با تشیع دانست و تصریح کرد: بایستی تمام این شبهات جمع آوری و به تک تک آن ها در قالب سی دی و کتاب و حتی جزوات پاسخ داده شود و در این رابطه می طلبد جوانان و روحانیون ما به مناطقی که وهابیون به فعالیت مشغول هستند رفته و به مقابله با تفکرات آن ها بپردازند.

آیت الله توکل وظیفه گروه های سایبری و جوانان فعال در امر مقابله با جنگ نرم را در این رابطه مهم برشمرد و تاکید کرد: هر روز شاهد تولد یک سایت ضد دین و ضد اسلام هستیم و مهم ترین راه مقابله با این سایت ها و مطالب آن ها، فعالیت در زمینه سایبری و رصد کردن این سایت ها و پاسخ دادن به مطالب آن هاست.

وی خاطر نشان کرد: به حمدالله تا به حال کارهای خیلی خوبی در این رابطه انجام شده ولی کافی نیست و بایستی با بسیج تشکل های سایبری، استمرار داشته باشد.

گفتنی است این جلسه به همت قرارگاه سایبری 702 و سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کرمان برگزار شد.