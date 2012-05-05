به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سپیده باوران مجموعه کامل آثار جلیل صفربیگی را در نمایشگاه کتاب تهران ارائه کرده که این آثار در قطع جیبی منتشر شده و شامل مجموعه اشعار «سونات بلوط»، «و»، «کم کم کلمه می‌شوم» و «هیچ» است.

همچنین این ناشر تازه‌ترین دفتر شعر صفربیگی را نیز با عنوان «نتهای تنهایی» در نمایشگاه کتاب امسال و در قطع خشتی منتشر کرده است.

این ناشر همچنین از مجموعه شعر امروز که به معرفی آثار شاعران جوان کشور می‌پردازد نیز سه دفتر با عناوین «زخم زیبایی» سروده ابراهیم امینی، «پلنگ در پرانتز» سروده زهرا حسین‌زاده و «روایت تاریک غزل» سروده حمید مبشر را منتشر کرده است.

تازه‌ترین مجموعه شعر علیرضا بدیع با عنوان «همواره عشق» نیز عنوان اثر دیگری است که با مقدمه محمدعلی بهمنی از سوی انتشارات سپیده باوران در نمایشگاه کتاب امسال ارائه شده است.

همچنین مجموعه‌ای از اشعار میلاد عرفان‌پور با عنوان «از شرم برادرم» و چاپ سوم کتاب «مرقع صد رنگ» شامل منتخبی از صد رباعی بیدل نیز از دیگر آثار این ناشر در نمایشگاه کتاب امسال است.