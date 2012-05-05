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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۵۳

نخست وزیر مالزی:

تلاش‌ مخالفان برای سرنگونی دولت/ میدان مردکا میدان التحریر مصر نیست

تلاش‌ مخالفان برای سرنگونی دولت/ میدان مردکا میدان التحریر مصر نیست

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر مالزی اعلام کرد گردهمایی روز شنبه گذشته که توسط انجمن‌های غیردولتی (NGO) و گروه مخالفت دولت تحت نام پرسیه 3 انجام شد ، تلاشی برای سرنگونی دولت بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه های مالزی، نجیب رزاق  در این زمینه افزود: دولت توسط مردم مالزی انتخاب شده و این حرکتها ناشی از این تفکر است که این گروه ها برای انتخاب مردم که طی یک سیستم دموکراتیک اتفاق افتاده ارزش قائل نیست .

نجیب گفت:" آنها تلاش کردند مبدان مردکا (استقلال) را برای 2 تا 3 ساعت تحت کنترل خود درآورده و این کنترل را به2 تا3 روز افزایش دهند .

وی اعلام کرد که مخالفان می خواستند با تسخیر میدان مردکا و شبیه سازی میدان التحریر مصر نشان دهند که دولت توان در دست گرفتن و کنترل پایتخت را ندارد.

به دنبال فراخوان قبلی مخالفین دولت مالزی برای تجمع و راهپیمایی با درخواست انتخابات آزاد و سالم به سمت میدان استقلال کوالالامپور ومخالفت دولت با مکان برگزاری آن، تجمع روز شنبه 28 اوریل در کوالالامپور به خشونت کشیده شد و منجر به دستگیری 512 تن و مجروح شدن دهها نفر شد.

پلیس مالزی روز گذشته تصاویر 42 نفر از خاطیان تظاهرات برسیه 3 را منتشر کرد که با 49 تصویر قبلی مجموعا 91 نفر از خاطیان تظاهرات روز شنبه مشخص شدند.

همچنین پلیس اعلام کرد که از مجموع عکس‌های منتشر شده، تاکنون 2 نفر خود را تحویل پلیس داده‌اند که یکی از انها  مرد 39 ساله ای است که به پلیس پلیس مراجعه و خود را معرفی کرده است و نفر دوم یک دانشجوی 22 ساله‌ی دوره‌ی لیسانس است که امروز شنبه خود را به پلیس تسلیم پلیس خواهد کرد.
 

کد مطلب 1593704

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