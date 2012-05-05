دولت عراق همچنان ما را تروریست می داند

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از نمایندگان گروهک تروریستی منافقین در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن اظهار داشت: نیروهای امنیتی ناظر بر فعالیت اردوگاه لیبرتی (اردوگاه جدید منافقین در عراق) با نیروهای ما همانند تروریستها در گوانتانامو برخورد می کنند.

وی افزود: این در صورتی است که آنها باید بر مبنای موازین و بندهای توافقنامه های بین المللی درباره نحوه تعامل با آوارگان با نیروهای ما برخورد کنند.

این نماینده منافقین که خود را "احسان محمودی" به الحیات معرفی کرده در ادامه می گوید: دولت عراق در حال مجازات دسته جمعی معلولان عضو گروه ماست و آنها را مجبور کرده که ویلچرها و تجهیزات خود را در اردوگاه اشرف رها کنند.

شایان ذکر است که انتقال اعضای گروهک تروریستی منافقین از اردوگاه اشرف در پی افزایش خشم وانزجار مردم دیاله و تاکید آنها بر اخراج این تروریستها صورت گرفته است، دولت عراق انتقال این افراد به لیبرتی را اولین گام برای اخراج نهایی آنها از این کشور قلمداد و بر عزم خود برای انجام این کار تاکید کرده است. گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شده است.