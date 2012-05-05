دولت عراق همچنان ما را تروریست می داند

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از نمایندگان گروهک تروریستی منافقین در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن اظهار داشت: نیروهای امنیتی ناظر بر فعالیت اردوگاه لیبرتی (اردوگاه جدید منافقین در عراق) با نیروهای ما همانند تروریستها در گوانتانامو برخورد می کنند.
وی افزود: این در صورتی است که آنها باید بر مبنای موازین و بندهای توافقنامه های بین المللی درباره نحوه تعامل با آوارگان با نیروهای ما برخورد کنند.
این نماینده منافقین که خود را "احسان محمودی" به الحیات معرفی کرده در ادامه می گوید: دولت عراق در حال مجازات دسته جمعی معلولان عضو گروه ماست و آنها را مجبور کرده که ویلچرها و تجهیزات خود را در اردوگاه اشرف رها کنند.
نظر شما