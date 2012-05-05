مسعود سامی وند در گفتگو با مهر درباره راه اندازی نخستین طرح ذخیره سازی گاز طبیعی ایران در مخازن و گنبدهای نمکی، گفت: در حال حاضر مطالعات ذخیره سازی گاز در گنبدهای نمکی مخزن جدید نصرآباد کاشان آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران با اعلام اینکه مطالعات اولیه نشان می دهد که این مخزن جدید از ظرفیت ذخیره سازی 3 تا 4.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است، تصریح کرد: این مخزن جدید در فاصله 50 کیلومتری محور کاشان – قم قرار دارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر مطالعات مختلف زمین شناسی این مخزن به پایان رسیده است، اظهار داشت: به زودی عملیاتی اجرایی فاز نخست این طرح جدید ذخیره سازی گاز آغاز می شود.

وی با یادآوری اینکه تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری حفاری نخستین حلقه چاه این مخزن گنبد نمکی آغاز خواهد شد، تاکید کرد: با حفاری یک تا 2 حلقه چاه جدید امکان ذخیره سازی گاز طبیعی در حفره های نمکی مخزن نصرآباد فراهم می شود.

سامی وند با بیان اینکه مخزن نصرآباد نخستین گنبد نمکی منطقه خاورمیانه بوده که برای ذخیره سازی گاز طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد، اظهارداشت: سیاست وزارت نفت اجرای طرحهای ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربوری، مخازن آبهای زیرزمینی (آکروفر) و گنبدهای نمکی است.

به گزارش مهر، بر اساس برنامه های تکلیفی وزارت نفت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران به 14 میلیارد متر مکعب افزایش یابد.

بر این اساس باید امکان برداشت و روزانه معادل 130 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی فراهم شود، به عبارت دیگر تا پایان برنامه پنجم توسعه باید معادل تولید گاز 5 تا 6 فاز پارس جنوبی ظرفیت ذخیره سازی گاز ایجاد شود.