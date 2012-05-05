موتور سوران عامل 61 درصد تصادفات در کرمان هستند

سرهنگ مسعود غفوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موتورسوران زرندی با 92 درصد، موتورسوران بمی با 70 درصد و موتورسوارن سیرجانی با 63 درصد بیشترین عامل تصادفات در استان کرمان طی فروردین ماه سال جاری هستند.

وی با بیان اینکه بیشترین تصادفات در ساعات چهار عصر تا هشت شب رخ می دهد، افزود: راکبان موتور سیکلت برای حفظ سلامت و ارتقای ضریب ایمنی خود و دیگران از انجام اعمال خلافی مانند راندن موتورسیکلت در پیاده روها و رهاکردن فرمان در هنگام رانندگی، رعایت نکردن سرعت مطمئن و انجام حرکات آکروباتیک در خیابان و جاده ها خودداری کنند.

سرهنگ غفوریان با اشاره به سهم 61 درصدی موتورسوران شهرهای استان کرمان در تصادفات طی مدت مذکور گفت: در این میان موتور سواران رفسنجانی با 59 درصد و در موتورسوران کرمانی نیز با 54 درصد در این آمار دخیل بودند.

این مسئول انتظامی بر لزوم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتور سوارن تاکید کرد و گفت: تصادفات در مدت گفته شده پنج کشته و 245 زخمی بر جاگذاشت.

وی با اشاره به ضریب ایمنی پایین موتور تصریح کرد: درصد زیادی از تلفات، صدمات و ضایعات ناشی از تصادفات به موتورسواران اختصاص دارد.

سرهنگ غفوریان یادآور شد: حرکت در مسیرهای ممنوعه، عدم استفاده از کلاه ایمنی و انجام حرکت‌های نمایشی از جمله مواردی هستند که در صورت مشاهده پلیس بدون هیچ گونه اغماضی با آنها برخورد خواهد کرد.