عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر ادبیات کی‌روش و عصبانیت او از بوجود آمدن بعضی مسائل تصریح کرد: ظاهرا در نشست خبری بعد از بازی با موازمبیک از کی‌روش درباره مقایسه بازیهای دوستانه تیم ملی با کره جنوبی سئوال کرده اند که او هم شاکی شده است. به نظرم آدم‌هایی که این موضوعات را مطرح می‌کنند خبرنگار نیستند و می‌خواهند تمرکز کی‌روش را به هم بزنند.

وی با تاکید بر اینکه کی‌روش با این مشکلات اذیت می شود، یادآور شد: سرمربی تیم ملی راست می گوید. چند میلیون دلار به او بدهند تا او هم اسپانیا را به ایران بیاورد. آنوقت اگر مدیریت داشته باشند می‌توانند از کنار همین مسابقه هزینه بازی را تامین کنند. ببینید کی‌روش دنبال چه چیزهایی است، آنوقت ما هم با وضع قوانین عجیب و غریب از جمله منع حضور دروازه‌بانهای خارجی دنبال چه چیزهایی هستیم.

سرمربی تیم صبا با اشاره به تنهایی کی‌روش افزود: وقتی سر تمرینات تیم ملی می روم کی‌روش جوری طرفم می آید که انگار در بیابان بوده و چند وقت است که هیچ کس را ندیده است. به نظرم کی‌روش گناه دارد و این وظیفه ما مربیان باشگاهی است که کمکش کنیم. البته او بزرگتر از این حرفهاست که به کمک ما نیاز داشته باشد، اما همین که ما را اطراف خودش می بیند و حس می کند که تنها نیست خودش کافی است.

ویسی در ادامه صحبت‌هایش در خصوص بازی صبا با مس کرمان تصریح کرد: این یکی از حساس‌ترین بازی‌های ما در طول فصل است. تمام زحماتی که در این فصل برای کسب سهمیه کشیده‌ایم به این بازی بستگی دارد. ما می توانیم با تلاش مضاعف تیم خود را آسیایی کنیم.

وی افزود: خوشبختانه بازیکنان هم به حساسیت این بازی واقف هستند و تمام تمرکزشان را برای شکست مس جمع کرده‌اند. مس بازیکنان خوبی دارد و از نظر ساختار تیمی و مدیریت جزو باشگاه‌های موفق است. ضمن اینکه مربی لایقی دارد که جایگاهش باید در جدول بالاتر از این حرف‌ها باشد. در هر صورت ما هم صبا هستیم. اگر نتوانیم مس کرمان را شکست بدهیم همان بهتر که به آسیا نرویم.

سرمربی تیم صبا همچنین درباره دلایل سکونشین کردن سهراب بختیاری‌زاده کاپیتان صبا گفت: هیچ مشکلی بین من و سهراب وجود ندارد. او کاپیتان تیم است و ارزش زیادی برای او قائلم. او تاکنون آزاری به من نرسانده است، اما این دلیل نمی‌شود که بازیکن سالار باشم. شما در تمرینات تیم ما حضور ندارید تا از کیفیت تمرین کردن بازیکنان خبر داشته باشید یا بدانید کدام بازیکن مصدوم می‌شود و نمی‌تواند بازی کند.

وی ادامه داد: در هر صورت همانطور که یک بازیکن معمولی تعویض می شود یا روی سکو قرار می گیرد، بازیکن معروف و کاپیتان تیم هم در صورت صلاحدید اینگونه می شود. با این حال سهراب وقتی بیرون است بیشتر به من کمک می کند و ایرادهای تیم را می گوید. برقراری این عدالت در تیم باعث می شود تا بازیکنان دیگر لذت ببرند.

"قانون منع حضور دروازه‌بان‌های خارجی در لیگ برتر و لیگ یک باید کالبدشکافی شود." ویسی با بیان این مطلب افزود: این اصلا خوب نیست که ما فوتبال‌مان را محدود و محصور کنیم. بازیکنان طراز اول و شناسنامه دار باید به فوتبال ما بیایند تا به بازیکنان دیگر درس بدهند و الگو شوند، نه اینکه یک اتوبوس بازیکن بی کیفیت به لیگ بیاوریم و آخر سر هم دچار مشکلات پاسپورتی شوند تا آبروی ایران برود.

وی تاکید کرد: اگر قرار است حضور بازیکنان خارجی را محصور کنیم پس نباید از ایران هم بازیکنی به اروپا برویم یا مثلا این قانون را وضع کنیم که بازیکنان بومی فقط در شهر خود می توانند بازی کنند. آیا این کار شدنی است؟

ویسی در پایان با تاکید بر اینکه قانون منع استفاده از دروازه بان خارجی در چند سال گذشته هیچ سودی نداشته است، گفت: مگر وقتی که این قانون نبود عابدزاده، عابدزاده نشد یا رحمتی بهترین دروازه بان ایران نشد؟ ما از این قانون ضرر کردیم و قیمت دروازه بان‌ها الکی بالا رفت. البته دروازه‌بانی مثل رحمتی ارزشش را دارد که پول خوبی بگیرد، اما گلرهای دیگر خودشان را با او مقایسه می کنند و بیهوده قیمتشان را بالا می برند.