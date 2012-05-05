موفقیت نسخه 02 پزشک خانواده کم است/ بار تحمیلی هزینه های سلامت به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدشهاب‌الدین صدر شب گذشته در مراسم تجلیل از ماماها که شب گذشته در هتل المپیک برگزار شد، اظهارداشت: مامایی حرفه مقدسی است چراکه در امر حیات انسان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی در تشریح اهمیت حرفه مامایی، گفت: فعالیت ماماها، در مراقبت از مادران پیش از زایمان و پس از آن اهمیت بسیاری دارد. اگر ما به کارنامه شاخصهای سلامت پس از پیروزی انقلاب اسلامی بنگریم، متوجه می‌شویم که فعالیت ماماها یکی از افتخارات نظام است.

رئیس کل سازمان نظام پزشک ایران ادامه داد: در سال 57 حدود 50 درصد از زایمانها در شرایط غیربهداشتی به وسیله افراد فاقد صلاحیت انجام می‌شد اما در حال حاضر 95 درصد زایمانها را افراد ماهر در شرایط نسبتا مناسب انجام می‌دهند.

صدر با اشاره به بیکاری ماماها اظهارداشت: بیکاری ماماها یک دغدغه است که به طور دائم تکرار می‌شود و لازم است متولیان نظام سلامت به آن توجه کنند. در حال حاضر دوسوم ماماها مشکل بیکاری دارند که این یک مشکل بسیار مهم در کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: براساس شاخصهای بین‌المللی برای هر یک‌هزار نوزاد نیازمند به 30 تا 50 ماما هستیم. از سوی دیگر سالانه یک میلیون و 300 هزار نفر متولد می‌شوند. با توجه به نرخ رشد جمعیت کشور، نباید مامای بیکار داشته باشیم و بیکار بودن ماماها نشان‌دهنده آن است که ساختار نظام سلامت ملی در زمینه ماماها به درستی تعریف نشده است.

رئیس سازمان کل نظام پزشکی ایران افزود: اگر شرح وظایف مصوب و قانونی در کشور اجرا شود، مشکل انعقاد قرارداد ماماها با صندوقهای بیمه و بیکاری آنان حل می‌شود. بنابراین شرح وظایف مصوب و قانونی ماماها باید اجرا شود و مبنای قرارداد با صندوقهای بیمه قرار گیرد.

وی در ادامه به اجرای نسخه 02 برنامه پزشک خانواده در شهرهای کشور اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد که نسخه 02 به شکل کنونی اجرا شود احتمال توفیق آن کم است مگر معجزه‌ای رخ دهد.

صدر ادامه داد: اعتبارات لازم برای اجرای نسخه 02 در بودجه سالیانه دیده نشده است و برای اجرای مطلوب آن لازم است بودجه نظام سلامت افزایش یابد. البته این طرح حاوی نکاتی مثبتی مانند رایگان بودن خدمات برای بیماران است. اما تحقق آن نیازمند تخصیص اعتبارات است.

وی افزود: به صورت کلان طرح پزشک خانواده در نظام سلامت ملی طرح موثری می‌تواند باشد و این طرح باید باعث اصلاح نظام سلامت ملی شود ولی متاسفانه با وجود ویرایشهای مختلفی که در دولتهای مختلف روی آن شده است این طرح هنوز اشکالات عدیده‌ای دارد و به منظور اجرای مطلوب آن لازم است اصلاحاتی روی آن انجام شود.

صدر در ارتباط با تعرفه های خدمات درمانی سال 91 نیز گفت: با توجه به وضعیت تورم بر اساس مصوبه نظام پزشکی به دولت اعلام کردیم که تعرفه‌ها لازم است 30 درصد افزایش یابد تا بار پرداخت هزینه‌های درمانی به مردم تحمیل نشود این در حالی است که در حال حاضر حدود 50 درصد از هزینه‌های درمان را مردم می‌پردازند.