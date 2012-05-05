هفتمین دوره هاکی قهرمانی نونهالان آسیا/ ایران مغلوب مالزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، تیم مالزی با زدن 3 گل بهترین بازیکن این رویارویی بود.

بر اساس این گزارش نور فائز ابراهیم همه گلها را از گوشه منطقه جریمه وارد دروازه ایران کرد.

داهاماراج عبدالله سرمربی تیم مالزی پس از این بازی به خبرنگاران گفت که امیدوار است بازیکنان تیم بتوانند تا پایان این دوره از مسابقات آمادگی و روحیه شان را حفظ کنند.

این مسابقات از چهاردهم تا بیست و چهارم اردیبهشت ماه در شهر مالاکا مالزی برگزار می شود و تیم ملی هاکی ایران در این بازیها در گروه الف با تیم های کره، مالزی و ژاپن به رقابت می پردازد و در گروه ب تیم های پاکستان، هند، چین و سریلانکا به مصاف یکدیگر می روند.

هفتمین دوره رقابتهای قهرمانی زیر 21 سال آسیا حکم رقابتهای انتخابی جام جهانی را دارد.

علی محبی، مجید عفیفی، مهران علاقی، نوید طاهری راد، محمد اثنی عشری، سجاد ممی زاده، علیرضا چزانی، بهنام سعدی، سیدامیر هاشمی، تیمور یعقوبی، محسن بهلولی، حمید نورانیان، علیرضا صفایی، امیر ارویی، اویس مومنیان، محمد کریمی، علیرضا سلطانی و شایان بزرگ زاده، اعضای تیم هاکی چمنی زیر 21 سال ایران را در این رقابت ها تشکیل می دهند.