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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

رمضانی در گفتگو با مهر:

13 مرکز ویژه‌ معلولان ذهنی در قزوین فعالیت می کند

13 مرکز ویژه‌ معلولان ذهنی در قزوین فعالیت می کند

قزوین - خبرگزاری مهر: کارشناس دفتر امور معلولان ذهنی سازمان بهزیستی استان قزوین گفت: دفتر امور معلولان ذهنی سازمان بهزیستی استان دارای 13 مرکز فعال است.

زهرا رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دفتر امور معلولان ذهنی دارای 13 مرکز است که شامل سه مرکز روزانه‌‌ آموزشی و توانبخشی در شهرهای قزوین، تاکستان و البرز و دو مرکز حرفه ‌آموزی دختران و پسران بالای 14 سال در شهر قزوین است.

وی افزود: همچنین یک کارگاه تولیدی، حمایتی و یک مرکز روزانه ویزیت در منزل در شهر قزوین و نیز شش مرکز شبانه ‌روزی شامل دو مرکز پسران بالای 14 سال و سه مرکز دختران بالای 14 سال در شهر قزوین و تاکستان و نیز یک مرکز مختلط زیر 14 سال است.

رمضانی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد 241 نفر به صورت یارانه ‌ای از خدمات مراکز روزانه در سطح استان استفاده می کنند.

کارشناس دفتر امور معلولان ذهنی سازمان بهزیستی استان قزوین یادآورشد: در مراکز شبانه ‌روزی نیز تعداد 233 نفر به صورت یارانه‌ای، 24 نفر به صورت آزاد و پنج نفر به صورت رایگان نگهداری می ‌شوند.

وی عنوان کرد: دفتر امور معلولان ذهنی وظیفه رسیدگی به امور معلولین ذهنی خصوصا در زمینه معرفی توانخواهان و استفاده آنان از خدمات روزانه آموزشی و یا نگهداری در مراکز شبانه ‌روزی، ارزیابی و درجه ‌بندی مراکز ذهنی برای ارتقای کیفیت و نوع خدمات را دارد.

کد مطلب 1593729

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