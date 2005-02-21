به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، روزنامه صهيونيستي "ماركر" امروز دوشنبه با اعلام اين خبر افزود: به موجب توافق اوليه اي كه روز گذشته بنيامين بن اليعازر وزير ساختار زيربنايي اين رژيم با آن موافقت كرد، مصر به مدت 15 سال، سالانه حدود 7/1 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي خود را به تل آويو صادر مي كند.

به نوشته اين روزنامه، اين توافقنامه با شركت اسراييلي - مصري " اي.ام.جي" منعقد شده است و جزييات نهايي در مورد آن در هفته هاي آينده اعلام مي شود. ارزش اين توافقنامه، سه ميليارد دلار برآورد شده است.

مصرقول داده است كه در صورت نياز تل آويو، اين قرارداد را تمديد كند و سالانه هفت ميليارد مترمكعب گاز طبيعي را براي 20 سال در اختياررژيم صهيونيستي قرار دهد.

هنوزهيچ منبع رسمي در قاهره اين خبر را تاييد نكرده است.



مذاكرات مقامات قاهره و تل آويو در مورد صدور گاز طبيعي از آوريل 2000 ميلادي گذشته آغاز شد و در سپتامبرهمان سال به دليل شعله ور شدن انتفاضه فلسطينيان، اين مذاكرات متوقف شد.

مصر در آن زمان در اعتراض به اقدام نيروهاي صهيونيستي در سركوب انتفاضه مردم بي دفاع فلسطين سفيرخود را از تل آويو فراخواند.

روزنامه صهيونيستي "يديعوت احارونوت" پيشترمدعي شده بود كه آريل شارون نخست وزير رژيم اشغالگرقدس موافقت اوليه خود را با خريد گاز طبيعي از فلسطينيان در ازاي كمك به آنها براي دستيابي به آب اعلام كرده است.



به نوشته اين روزنامه، رژيم تل آويو درعين حال از پرداخت هزينه هاي هنگفت مالي به "سازمانهاي تروريستي" خودداري خواهد كرد، همچنانكه ازهرگونه تهديدات احتمالي ممنوعيت فروش گاز ترس و واهمه دارد.