قذافی چهره بدی از یک رئیس جمهور به مردمش نشان داده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلاس کیتی کیتی سفیر زیمبابوه در تهران که درباره سقوط نظام معمر قذافی در لیبی به دست نیروهای ناتو و تاثیر آن بر کشورش صحبت می کرد، افزود : تنها نتیجه منفی قطع ارتباط کشور من با لیبی این است که هیچ کشوری مخصوصاً کشورهایی که دارای منابع نفتی هستند از گزند قدرتهای بزرگ در امان نیستند.

وی در رابطه با تاثیر سقوط قذافی بعنوان یکی از متحدان زیمبابوه بر موقعیت این کشور در آفریقا و جهان نیز گفت : زیمبابوه کشوری است که بر عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها تاکید دارد و بعنوان یک عضو سازمان ملل متحد اعتقاد داریم که حل اختلافات باید بر اساس راه حل مسالمت آمیز باشد.

کیتی کیتی در عین حال خاطر نشان کرد: فروپاشی دولت قذافی بر اساس قوانین بین المللی و بر اساس قوانین حقوق بشری بود چرا که وی بعنوان یک رئیس جمهوری چهره بدی از خود به مردمش نشان داده بود. اما در عین حال امروز زمان آن گذشته تا کشورهای دیگر در امور داخلی کشوری دخالت کرده و با توسل به زور حاکمیت آن کشور را تغییر دهند.

این دیپلمات در ادامه قذافی را یکی از حامیان بزرگ ملت زیمبابوه نامید و افزود: مبارزان استقلال کشورمان، تحت تعلیم نیروهای قذافی بودند و ما در زمانی که تحریم بودیم کمک های زیادی از سوی دولت لیبی دریافت می کردیم. من در آن زمان رئیس شرکت ملی نفت زیمبابوه بودم و در آن زمان ما 400 میلیون دلار محصولات پالایشگاهی مبادله کردیم.

کیتی کیتی افزود: در مورد وضعیت کنونی از زمانی که قذافی سقوط کرد ما هیچ معامله نفتی با این کشور نداریم. در حال حاضر این ارتباطات به حداقل خود رسیده است و تنها موضوع سرمایه گذاری که بین دوطرف وجود دارد از طرف لیبی است که 15 درصد سرمایه بانکی در زیمبابوه دارد.