ساخت بزرگترین پروژه صنعت گاز ایران متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی گاز ایران و بانک صادرات بهمن ماه سال 1389 یکی از بزرگترین قراردادهای صنعت گاز ایران را امضا کردند و بر اساس این توافق دوجانبه قرار بود چهار میلیارد دلار اعتبار برای ساخت 2 طرح بزرگی پالایشگاهی گاز ایران سرمایه گذاری شود.

بر اساس این قرارداد بانک صادرات با مشارکت 80 درصدی به میزان سه میلیارد و 200 میلیون دلار در دو پروژه ساخت پالایشگاه گاز بیدبلند2 و واحد استحصال اتان پالایشگاه پارسیان سرمایه گذاری می کند که سهم شرکت ملی گاز در این پروژه ها 20 درصد با سرمایه گذاری حدود 800 میلیون دلار خواهد بود.



میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای تکمیل و ساخت پالایشگاه گاز بیدبلند دو حدود سه میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد می شد و مطابق با برنامه زمان بندی باید در مدت 44 ماه تا سال 92 در مدار بهره برداری قرار بگیرد.



با این وجود با گذشت حدود 15 ماه از امضای این قرارداد بزرگ گازی نه تنها هیچگونه منابع مالی برای تامین اعتبار پالایشگاه گاز بیدبلند دو اختصاص نیافته است که عدم وجود نقدینگی منجر به توقف کامل عملیات اجرایی ساخت این پالایشگاه گازی شده است.

با این وجود جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با مهر توقف ساخت پالایشگاه گازبیدبلند دو را رد می‌کند و معتقد است: ساخت و توسعه این پالایشگاه گازی کمی کند شده است.

معاون وزیر نفت در پاسخ به این سوال مهر که آیا فساد سال گذشته شبکه بانکی و سه قفله شدن درب گشایش اعتبارات بانکها بر روی طرحهای عمرانی منجر به توقف ساخت پالایشگاه گاز بیدبلند شده است، اظهار داشت: هم اکنون بررسی کارشناسان دو طرف برای برآورد دقیق میزان سرمایه گذاری در حال انجام است و به زودی منابع مالی مورد نیاز این پالایشگاه تامین خواهد شد.

ساخت پالایشگاه بیدبلند دو یکی از بزرگترین پروژه‌های صنعت گاز در برنامه پنجم است و هدف از اجرای این مگا پروژه صنعتی تولید روزانه 57 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، سالانه 1.48 میلیون تن اتان برای تامین خوراک پتروشیمی گچساران، تولید 51/1 میلیون تن گاز مایع برای صادرات و تولید 400 هزار تن مایعات گازی برای صادرات است.

دلایل توقف ساخت پالایشگاه گاز بیدبلند 2

پیگیری‌های خبرنگار مهر از شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد که هم اکنون نزدیک به 200 نفر در طرح توسعه پالایشگاه گازبیدبلند دو مشغول به کار هستند که بخش عمده ای از نیروها مسئولیت حراست، تدارکات و آشپزخانه پالایشگاه نیمه ساز گازی را بر عهده دارند.

این در حالی است که پیشتر مسئولان شرکت ملی گاز پتانسیل اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ساخت پالایشگاه گازبیدبلند 2 را نزدیک به 10 هزار نفر عنوان کرده بودند.

مهدی جمشیدی‌دانا مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز اخیرا در جمع خبرنگاران درباره دلایل تاخیرهای ساخت پالایشگاه گازبیدبلند 2، گفته است: سوء استفاده مالی اخیر بانکی در بانک صادرات موجب کند‌شدن اجرای طرح "پالایشگاه بید‌بلند 2" شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر تمامی کالاهای مورد نیاز ساخت پروژه گازی تامین شده است، تصریح کرد: با این وجود اخیرا برای تسریع در عملیات ساخت و ساز پالایشگاه بیدبلند دو تصمیات خوبی اتخاذ شده است.

به گزارش مهر، شورای اقتصاد در اسفند ماه سال 1379 با صدور مصوبه‌ای ساخت پالایشگاه گاز بیدبلند 2 را تصویب کرد و از سال 1380 با مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران عملیات ساخت این پالایشگاه گاز به شرکت ملی گاز واگذار شده است.

در سال 1381 طراحی پایه پالایشگاه گاز بید بلند 2 به یک شرکت کانادایی واگذار شد و در نهایت با تکمیل مطالعات پایه مدارک مناقصه این طرح در سال 1382 تکمیل شد.

بر اساس مطالعات اولیه طرح بید بلند 2 به سه زیر مجموعه الف – پالایشگاه گاز ب- خطوط لوله و تاسیسات ذخیره سازی فرآورده ج- تاسیسات زیر بنایی تقسیم شده است.

در سال 1383 مناقصه بین المللی برگزار شد و در تیر ماه 1384 اجرای بخش الف و ب به کنسرسیوم هایی متشکل از شرکتهای داخلی و خارجی واگذار شد که با خروج شرکتهای خارجی از طرح و اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در آبان ماه 1385 و به دنبال تصمیم مدیران وقت شرکت ملی گاز اجرای بخشهای مختلف پالایشگاه گازی بیدبلند 2 به سازندگان و پیمانکاران داخلی واگذار شد.