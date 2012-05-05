فرصت بی نظیر استان مرکزی برای توسعه گردشگری صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضوانی اظهار داشت: ایجاد زیرساختهای استاندارد فرهنگی و عمرانی در حوزه گردشگری استان مرکزی از اولویتهای مهم در تقویت این حوزه به شمار میآید.
وی افزود: گردشگری از بخشهای مهم و اولویتدار در اشتغالزایی، ایجاد درآمد و فراهمساختن فضای نشاط است.
رضوانی با بیان این که بخش عمدهای از گردشگری با تقویت زیرساختها و مدیریت شهری مرتبط است، گفت: دولت نهم و دهم رویکردی زیربنایی به صنعت گردشگری دارد و تصویب مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری از آن جمله است.
رضوانی تخصیص ردیف اعتباری خاص برای مصوبات سفرهای استانی در حوزه گردشگری را از دیگر اقدامات حائز اهمیت دولت نهم و دهم در این حوزه و توسعه آن عنوانکرد.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی اضافهکرد: این استان به دلیل قرارگرفتن در دو مسیر اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور و همچنین بهرهمندی از تنوع جاذبههای طبیعی، تاریخی و معنوی از فرصت بینظیری برای توسعه گردشگری برخوردار است.
نظر شما