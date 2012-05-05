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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

رضوانی خبرداد:

فرصت بی نظیر استان مرکزی برای توسعه گردشگری صنعتی

فرصت بی نظیر استان مرکزی برای توسعه گردشگری صنعتی

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی صنعتی‌بودن استان را مزیتی برای جذب گردشگران به این منطقه عنوان کرد و گفت: وجود تاسیسات صنعتی فرصت مغتنم برای توسعه گردشگری صنعتی استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضوانی اظهار داشت: ایجاد زیرساختهای استاندارد فرهنگی و عمرانی در حوزه گردشگری استان مرکزی از اولویتهای مهم در تقویت این حوزه به شمار می‌آید.

وی افزود: گردشگری از بخشهای مهم و اولویت‌دار در اشتغالزایی، ایجاد درآمد و فراهم‌ساختن فضای نشاط است.
 
رضوانی با بیان این که بخش عمده‌ای از گردشگری با تقویت زیرساختها و مدیریت شهری مرتبط است، گفت: دولت نهم و دهم رویکردی زیربنایی به صنعت گردشگری دارد و تصویب مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری از آن جمله است.
 
رضوانی تخصیص ردیف اعتباری خاص برای مصوبات سفرهای استانی در حوزه گردشگری را از دیگر اقدامات حائز اهمیت دولت نهم و دهم در این حوزه و توسعه آن عنوان‌کرد.
 
سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی اضافه‌کرد: این استان به دلیل قرارگرفتن در دو مسیر اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور و همچنین بهره‌مندی از تنوع جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و معنوی از فرصت بی‌نظیری برای توسعه گردشگری برخوردار است.
 
کد مطلب 1593737

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